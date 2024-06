Incendio a Centocelle: fiamme e una nube di fumo a Roma Est, il cielo è arancione Una nube di fumo si è alzata su Centocelle, dov’è divampato un incendio. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

193 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio è divampato in zona a Centocelle a Roma. Fiamme e una nube di fumo si sono sprigionate dal rogo, il cielo è arancione sulla periferia Est di Roma. L'incendio è divampato nella serata di oggi, giovedì 6 giugno, nei pressi di Gardenie, non è chiaro cosa lo abbia originato, né cosa stia bruciando. A prendere fuoco è un'area fra i campi sportivi dietro al mercato Insieme di viale della Primavera. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco e gli agenti della polzia locale di Roma Capitale.

L'incendio in zona Gardenie

A dare l'allarme sono stati i residenti, che in serata hanno avvertito un odore acre e hanno chiuso le finestre. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto presenti anche i vigili urbani, per gestire la viabilità. In serata i pompieri hanno spento l'incendio, senza particolari conseguenze e la situazione è tornata alla normalità.