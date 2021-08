Incendi tra Roma e provincia, i roghi bloccano anche l’aeroporto. In un giorno 40 interventi Nell’ultima giornata di luglio sono stati registrati 40 interventi dei Vigili del Fuoco tra la periferia di Roma e i comuni limitrofi. Ieri un rogo di sterpaglie ha bloccato il traffico aereo per un’ora. In serata un incendio è divampato sul Monte Artemisio, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ed è stato richiesto il supporto dei mezzi aerei.

A cura di Nico Falco

Decine di incendi in una sola giornata, che hanno colpito per lo più la periferia e diversi comuni della provincia, e hanno portato anche alla sospensione temporanea del traffico aereo. È il bilancio dell'ultima giornata di luglio, in cui sono stati registrati 40 interventi dei Vigili del Fuoco, alcuni ancora in corso. Per tutto il mese gli interventi del Comando di Roma per incendi in boschi e sterpaglie sono stati circa 1.500.

Ieri i roghi sono stati registrati, oltre che nella Capitale, anche nei comuni di Anguillara, Castel San Pietro, Civitavecchia, Tivoli, Sabazia, Ciampino, Grottaferrata e Velletri. A Morena, in via Placanica, un vasto incendio di sterpaglie ha bloccato il traffico aereo per circa un'ora: Aeroporti di Roma è stata costretta a fermare i voli per la nube di fumo che pregiudicava la sicurezza. Altri roghi ci sono stati ad Ardea, in via Enotria, e a Sant'Angelo Romano, in via Della Selva. Interventi anche nella zona dei Castelli.

Sulla via Anagnina, tra Roma e Grottaferrata, si è sviluppato un altro vasto incendio tra i vigneti e i terreni agricoli; sul posto la Protezione Civile di Grottaferrata, quella di Frascati e quella di Roma Capitale, col supporto di altre unità provenienti dai comuni vicini; le indagini sono in corso, ma per questo episodio la pista ritenuta più attendibile è quella dolosa.

Ieri sera altri roghi sono partiti nella zona di Pratuccio, sul Monte Artemisio. Sul posto i Vigili del Fuoco di Velletri e Nemi e la Protezione Civile di Velletri; i focolai sono attivi anche oggi, per lo spegnimento i Vigili del Fuoco hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei.