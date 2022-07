Incendi a Roma: oggi 120 roghi. Situazione più grave ora a Guidonia Siccità e temperature da bollino rosso e gli incendi assediano Roma e la provincia. Oggi sono stati 120 gli interventi dei vigili del fuoco da una settimana allo stremo, la situazione più grave ora a Guidonia.

A cura di Redazione Roma

Gli incendi si susseguono senza sosta a Roma e provincia. Per fortuna nessuno della gravità di quello che lo scorso lunedì si è sviluppato tra Casalotti e Casal Selce. Da questa mattina i vigili del fuoco hanno portato a termine 120 interventi dalle prime ore del giorno e sono ancora a lavoro. La siccità, l'incuria delle aree verdi (pubbliche e private) dove le sterpaglie rappresentano un pericolo e le temperature da bollino rosso creano la situazione ideali per far propagare velocemente le fiamme.

Canadair ed elicotteri in azione a Santa Maria Galeria e Genzano

Gli incendi più vasti si sono registrati nella zona di Santa Maria Galeria, alla periferia Nord della Capitale nel territorio del XV Municipio. Sul posto i vigili del fuoco di Bracciano e Cerveteri con l'intervento anche di un Canadair. Poco dopo l'allarme è scattato a Genzano, ai Castelli Romani, in via Giove. Qui oltre alle squadre sul terreno con le autobotti è intervenuto un elicottero. I pompieri hanno lavorato ore per contenere le fiamme che sono arrivate a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate precauzionalmente.

Vasto rogo a Guidonia: vigili del fuoco a lavoro

A Guidonia l'incendio più grave: lungo la strada provinciale 28 bis a Nord-Est di Roma. Le fiamme hanno bruciato velocemente ettari di sterpaglie. Allarme nella frazione di Collina del Sole assediata dal rogo. Proprio nel territorio di Guidonia lo scorso giovedì un incendio aveva interessato la zona industriale, devastando un capannone e diversi tir.

Incendio in un appartamento a Ostia: 2 ustionati

Non riguarda i roghi estivi ma questa mattina i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche a Ostia, in via della Stazione Vecchia per un incendio in un appartamento in via della Stazione Vecchia. Qui le fiamme hanno provocato ustioni di lievi entità ai due inquilini. Non sono note le ragioni dell'incendio, ma si tratterebbe di un incidente domestico. Per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e alle verifiche di messa in sicurezza altre 13 persone sono state evacuate.