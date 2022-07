Fiamme a Genzano, operazioni di spegnimento in corso con elicottero e abitazioni evacuate Un vasto incendio sta bruciando la zona fra via Napoli e via di Montegiove Nuovo a Genzano, sui Castelli Romani: operazioni di spegnimento con l’elicottero e alcune abitazioni evacuate.

A cura di Beatrice Tominic

Un vasto incendio ha interessato la zona di Genzano, comune a sud ovest del lago di Nemi, nel territorio dei Castelli Romani. Le fiamme si sono sviluppate fra via di Montegiove Nuovo e via Napoli, non molto distante dal supermercato Eurospin, verso l'ora di pranzo. Nelle operazioni di spegnimento, oltre a vari mezzi dei vigili del fuoco, è stata richiesta anche l'intervento di un elicottero per contenere le fiamme che si stanno avvicanando pericolosamente alle fiamme.

I soccorsi e le operazioni di spegnimento

Sul posto, non appena allertati sono intervenuti i vigili del fuoco di Velletri, ma anche i gruppi volontari della Protezione civile di Lanuvio, Genzano e La Fenice 2000 di Ariccia. Come scrive la testata di Castelli Notizie.it, alcune abitazioni sono state evacuate.

Strada chiusa

Sul luogo interessato dal rogo sono arrivati, oltre ai vigili del fuoco e ai volontari delle associazioni, gli agenti della Guardia di Finanza, i carabinieri e la Polizia Locale: sono proprio loro che hanno chiuso al transito alcune strade fra cui viale Lenin e via Roma.