Incendio a Fregene, il sindaco Esterino Montino: “È stata una giornata complicata” Oggi sono scoppiati due grandi incendi a Fiumicino, uno su via Portuense e uno, più vasto, a Fregene. Il sindaco Montino: “Speriamo di trovare i responsabili”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

Nella giornata di oggi si è sviluppato un enorme incendio a Fregene, località nel litorale romano nel comune di Fiumicino. Le fiamme si sono sviluppate questo pomeriggio all'interno di un terreno con fitta vegetazione e macchia mediterranea, all'altezza di via Viserba, sul lungomare di Fregene, poco distante da dove, già nei giorni scorsi, si erano originate alcune fiamme. Per contrastare il rogo e la sua espansione, sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco che, nel frattempo, erano impegnati a domare un altro incendio scoppiato poco prima all'interno dello stesso comune, su via Portuense, all'altezza del centro benessere QC Terme.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto, per permettere il contenimento del rogo e la sicurezza di passanti e veicoli, sono state chiuse al traffico alcune strade della località di mare: per una parte del pomeriggio è rimasto percorribile soltanto il lungomare. Le operazioni di spegnimento, nel frattempo, sono state portate avanti con numerose difficoltà a partire dalla fitta vegetazione che ha reso complesso raggiungere il punto in cui si sono scatenate le fiamme: anche un tentativo di avvicinamento di un elicottero della Protezione civile è andato fallito. Il fatto che tutte le altre unità fossero già impegnate in altri interventi è stato un ostacolo in più.

La reazione del sindaco Esterino Montino

Con una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha così commentato la giornata appena trascorsa, invitando i cittadini e le cittadine a dare il proprio contributo nel contrastare queste situazioni: "Quella di oggi è stata una giornata complicata dal punto di vista degli incendi. Speriamo che con l'ausilio delle nostre fototrappole e delle videocamere di sorveglianza si riesca a individuare i responsabili che si sono divertiti a dare fuoco alla vegetazione, poiché di certo l'incendio ha una natura dolosa. Faccio anche appello a tutte e tutti coloro che vedono persone in comportamenti sospetti affinché denuncino alle forze dell'ordine".

Per concludere, ha poi precisato: "Grazie però a un intervento tempestivo e unificato di Vigili del Fuoco, Protezione civile di Fiumicino, altre unità di Protezione civile regionali, Carabinieri e Polizia locale, si è riusciti a isolare l'incendio, evitando che si espandesse".