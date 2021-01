Un corriere di 45 anni è stato sequestrato da una banda di criminali e derubato di tutta la merce che trasportava sul suo furgoncino. L'uomo, stando a quanto spiega la sala stampa del comando dei carabinieri, sarebbe stato anche bendato e minacciato. Il fatto è successo mentre la vittima stava consegnando alcuni aspirapolveri e materiale per la ristorazione in via dell'Alabastro, zona Pietralata a Roma. Lì quattro persone con il volto coperto e con le armi in pugno hanno fermato il suo furgone, lo hanno incappucciato e abbandonato, insieme al mezzo, in via Castel Boverano, nella zona di Ponte Mammolo. Ovviamente l'intero carico era sparito. Il corriere ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Roma Montesacro. Le indagini sono cominciate immediatamente. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma il 45enne ha rifiutato le cure mediche e, in ogni caso, il suo trasferimento al pronto soccorso non era necessario.

Fermati dai carabinieri due 50enni romani: in casa avevano tutta la refurtiva

Dopo qualche ora i militari hanno raccolto indizi utili da consentire di individuare due sospetti e hanno effettuato delle perquisizioni all'interno dei loro appartamenti. I proprietari di casa, due romani di cinquant'anni ed entrambi con precedenti di polizia, avevano tutta la refurtiva e per questo sono stati fermati. Pochi dubbi sulla loro colpevolezza. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire all'identità degli altri due complici della banda. Per il momento sembrano essere riusciti a far perdere le loro tracce.