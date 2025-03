video suggerito

In vendita la casa dell’archistar Paolo Portoghesi a Calcata: ha ponte levatoio e canne d’organo Christie’s International Real Estate-Rome Exclusive ha pubblicato un annuncio di vendita della casa-studio dell’archistar Paolo Portoghesi a Calcata. Costa 490mila euro ed è grande 200 metri quadrati. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casa-studio dell'archistar Paolo Portoghesi

Un ingresso con ponte levatoio e canne d'organo rappresentano le due grandi passioni di Paolo Portoghesi, musica e architettura, e le danno un aria medievale, tanto da sembrare un castelletto immerso nel verde della campagna Viterbese. La casa-studio dell'archistar a Calcata è in vendita per 490mila euro sul sito online di edifici di lusso Christie's International Real Estate – Rome Exclusive. L'architetto della Moschea e di Casa Papanice è morto a 92 anni il 30 maggio del 2023.

Ingresso con ponte levatoio e canne d'organo

Il ponte levatoio e le canne d'organo simboleggiano architettura e musica

La casa di Portoghesi in vendita è un rudere, il suo studio di progettazione, che si trovava vicino alla sua villa e ha come panorama una distesa di ulivi. È stato proprio l'archistar a progettarla e realizzarla. I nuovi proprietari dopo la sua scomparsa l'avevano acquistata, ma l'edificio è ora in vendita con un annuncio:

"Tra le colline di Calcata, luogo prediletto dal grande architetto, la casa si erge maestosa su un ettaro di terreno, abbellito da piante ornamentali, alberi da frutto ed un terrazzo con una vista mozzafiato sull'oasi naturale parco del Treja". La facciata è composta di blocchetti di tufo.

Gli interni della casa-studio dell'archistar Portoghesi

Parte degli interni della casa-studio di Portoghesi

All'interno la casa ha cinque locali, per una superficie totale di 200 metri quadri. È strutturata in un salone doppio con cucina a vista ed un bagno con sauna al pian terreno, un ingresso di rappresentanza, due camere ed un bagno al piano primo, una grande sala dalla metratura generosa, un bagno ed un terrazzo al piano secondo ed ultimo. Completano la proprietà due locali tecnici, un grande terrazzo belvedere ed una zona pavimentata all'inizio della proprietà adatta a posteggio auto e zona d'accoglienza.