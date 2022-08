In vacanza a Sabaudia gli rubano il camper: padre e figlio di 12 anni restano in costume da bagno Un’amara vacanza si è conclusa con il lieto fine per due turisti francesi, padre e figlio, derubati del camper a Sabaudia. I carabinieri si sono presi cura di loro, comprandogli la pizza e regalandogli vestiti.

A cura di Alessia Rabbai

Vista su Sabaudia (Immagine di repertorio)

Stavano facendo il bagno in mare a Sabaudia, quando qualcuno gli ha rubato il camper. Una vacanza che stava per concludersi con l'amaro quella di due turisti francesi, padre e figlio di dodici anni, rimasti solo con il costume. La vicenda risale ai giorni scorsi, i due si trovavano nella città del litorale pontino e si stavano concedendo una vacanza all'insegna del relax e dell'avventura. Si spostavano in camper, all'interno del quale avevano lasciato tutte le loro cose, vestiti, smartphone e documenti inclusi, per andare in spiaggia ed immergersi in acqua con un bagno refrigerante.

Padre e figlio rimasti in costume da bagno

Improvvisamente non hanno più visto il loro camper, che era come se fosse sparito nel nulla. Qualcuno glielo ha rubato e sono rimasti senza nulla, ad eccezione del costume che avevano addosso. Non sapendo cosa fare, si sono messi in strada in Rio Martino. A notarli intorno alle ore 22 mentre camminavano è stato un cittadino del posto, che conosce il francese. Li ha raggiunti per capire cose stesse accadendo, chiedendogli se avessero bisogno di aiuto. Compresa la situazione, li ha accompagnati in caserma di Borgo Grappa dove due giovani carabinieri, liberi dal servizio, li hanno soccorsi: il malcapitato turista ha raccontato loro la sua disavventura e, grazie all'aiuto di un interprete, i militari sono riusciti a ricostruire l'intera vicenda.

I carabinieri gli hanno comprato la pizza e regalato vestiti

Padre e figlio erano stanchi e con una gran fame, i carabinieri non hanno semplicemente ascoltato il loro racconto per raccogliere i dettagli utili ad avviare le indagini, ma si sono presi cura di loro. Li hanno rifocillati dandogli acqua da bere e gli hanno comprato la pizza. Gli hanno dato dei vestiti per coprirsi, in particolare un appuntato ha regalato loro degli indumenti del figlio e scarpe militari. Una volta sistemati hanno chiamato un taxi, che li ha riaccompagnati in hotel e sono ritornati in Francia.