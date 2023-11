In bilico sul cornicione di un parcheggio abbandonato a 30 metri d’altezza: salvata dai carabinieri La donna, una straniera di 49 anni, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Spaziani di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Era in bilico su un cornicione di un parcheggio multipiano abbandonato. Si trovava oltre il parapetto, a circa 30 metri d'altezza, in evidente stato confusionale. Alcune persone l'hanno vista, si sono avvicinata e hanno cercato di tranquillizzarla. Hanno pronunciato parole di incoraggiamento per cercare di fare allontanare dal vuoto la donna, una straniera di 49 anni, mentre qualcun altro chiamava i carabinieri.

I militari del nucleo radiomobile di Frosinone si sono precipitati sul posto, un parcheggio multipiano abbandonato lungo la via Tiburtina. Un luogo dove si sono verificate diverse tragedie negli ultimi anni. Per esempio, alcuni ragazzi sono morti mentre facevano parkour e candendo nel vuoto. Dopo aver visto da lontano la donna, i militari si sono avvicinati con estrema cautela e si sono avvicinati il più possibile a lei senza farsi vedere. Questo per evitare che potesse innervosirsi e perdere improvvisamente l'equilibrio. Sono riusciti a prenderla per le braccia e a trascinarla subito all'interno del terrazzo.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ancora in stato di shock ed è stata accompagnata all'ospedale Spaziani di Frosinone per le cure del caso.