In arrivo la prima rata della Tari a Roma: il 31 luglio, la scadenza della tassa sui rifiuti In arrivo i bollettini Ama della prima rata della Tari, la tassa sui rifiuti. La scadenza per pagare è fissata al 31 luglio 2023.

A cura di Enrico Tata

Foto d’archivio.

Arriveranno a breve nelle cassette della posta dei cittadini di Roma gli avvisi di pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Il bollettino con l'importo della prima rata, con scadenza il 31 luglio, è comunque già disponibile sull'app Io e sul portale di Ama.

L'Ama, inoltre, ha comunicato che il servizio accoglienza cittadini per la Tari presso gli sportelli è stato potenziato. Dal 4 luglio gli appuntamenti in presenza all'ufficio centrale di via Capo d'Africa saranno potenziati del 30 per cento "in considerazione della fatturazione e degli avvisi di pagamento disposti da Roma Capitale", come si legge in una nota diffusa da Ama Spa. Gli altri sportelli si trovano in piazzale Caduti della Montagnola e via Giovanni Amenduni. Per parlare con un operatore, però, bisogna prenotare un appuntamento online.

Come detto, c'è ancora quasi un mese di tempo per mettersi in regola con il pagamento della tassa. "Quanto alle lettere di accertamento per morosità e/o arretrati non corrisposti, si evidenzia agli utenti destinatari che i pagamenti, come segnalato sulle stesse lettere, possono essere effettuati entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della raccomandata, a prescindere dalla data di scadenza presente sul documento".

Tutte le informazioni generali sulla tassa rifiuti di Roma Capitale, informa ancora Ama in una nota, possono essere richieste anche al contact center ‘ChiamaRoma 06.06.06'. Nel caso di richieste particolari, la chiamata viene passata e gestita da un operatore specializzato, al lavoro in back office.

Secondo gli ultimi dati, sarebbero 150mila le utenze fantasma a Roma: persone, cioè, che vivono a Roma, ma per Ama non esistono e, quindi, non pagano la tassa sui rifiuti.