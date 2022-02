Impressionante incendio a Roma: capannone cinese distrutto dalle fiamme nella notte (VIDEO) Un impressionante incendio è divampato all’interno di un capannone industriale in via della Vaccheria Gianni, la zona dove si trovano diversi negozi all’ingrosso cinesi.

A cura di Enrico Tata

Un impressionante incendio è divampato all'interno di un capannone industriale in via della Vaccheria Gianni, la zona dove si trovano diversi negozi all'ingrosso cinesi. Sul posto la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto sei squadre operative, tre autobotti e due autoscale. Il vasto incendio è scoppiato nella notte alle ore 1.45 e, stando a quanto si apprende, le fiamme sono divampate all'interno dell'attività industriale, che è stata completamente distrutta. L'intervento dei pompieri ha fortunatamente evitato che il fuoco si propagasse anche alle attività commerciali adiacenti. Le operazioni di spegnimento, hanno sottolineato i pompieri, sono andate avanti tutta la notte. Sul posto sono intervenute anche alcune ambulanze del 118, volanti della polizia di Stato e della polizia locale di Roma Capitale. Non si segnalano feriti gravi.

Sempre a Roma è divampato un incendio anche in viale Ventimiglia, quartiere Trullo. Una donna di 85 anni è morta carbonizzata nel proprio appartamento. Sul posto, stando a quanto riportano i pompieri, sono intervenute due squadre con l'ausilio di un'autobotte e un'autoscala. Le fiamme sono scoppiate in un appartamento al pianoterra di una palazzina e si sono sviluppate all'interno di una camera dove, seduta su una poltrona, è stata trovata la padrona di casa già morta. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. L'intero stabile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, che hanno faticato non poco per spegnere il rogo.