Il trapper Elia17Baby condannato a 10 anni per tentato omicidio: la vittima è in sedia a rotelle Gli avvocati del trapper, all’anagrafe Elia Di Genova, hanno annunciato che presenteranno ricorso. La vittima, un 35enne, ha riportato lesioni alla colonna vertebrale.

A cura di Natascia Grbic

È stato condannato in primo grado a dieci anni di reclusione il trapper romano Elia17Baby, all'anagrafe Elia Di Genova, con l'accusa di aver accoltellato e cercato di uccidere un ragazzo lo scorso anno, sulla spiaggia di Marinella a Olbia. In aula era presente anche la vittima, che da quella notte è costretta su una sedia a rotelle. Gli avvocati del trapper, che continua a proclamare la sua innocenza, hanno annunciato che presenteranno ricorso.

La pubblico ministero Nadia La Femina aveva chiesto otto anni di reclusione per Di Genova. Il giudice Claudio Cozzella ha aumentato la pena, dando in primo grado dieci anni.

Elia17Baby ai domiciliari

Dopo aver passato diverso tempo in carcere, al trapper Elia17Baby sono stati concessi gli arresti domiciliari. "La decisione è da noi accolta con molta soddisfazione perché dimostra che il giudice intende, non in maniera sommaria, stabilire l'esatto accadimento dei fatti, senza nulla togliere alla gravità dell'episodio, e all'effettiva responsabilità del Di Genova che si è sempre dichiarato innocente", avevano commentato in quell'occasione gli avvocati di Elia Di Genova.

Il tentato omicidio sulla spiaggia di Olbia

L'episodio risale allo scorso 14 agosto. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, dopo aver passato la serata in un locale due gruppi di ragazzi avrebbero cominciato a discutere. A quel punto Elia Di Genova, armato di coltello, si sarebbe avvicinato al 35enne, piantandoglielo nella schiena. Colpi che causeranno all'uomo una lesione della colonna vertebrale. Il trapper sarebbe fuggito, ma arrestato poco dopo dalle forze dell'ordine mentre si trovava in un albergo.