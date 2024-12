Il tram 2 torna in servizio, dopo un giorno perde fumo dal tetto: intervengono i vigili del fuoco Tornato in servizio da poco più di 24 ore, il tram 2 ha fatto scattare l’allarme: perde fumo dal tetto, sul posto arrivano i vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il tram 2 perde fumo, foto dal video di Welcome to Favelas.

Dopo tanta attesa, nella giornata di ieri, 2 dicembre 2024, il tram 2 (così come il 3 e l'8) è tornato in servizio per le strade della capitale. A 24 ore dal rientro, però, c'è qualcosa che non va: perde fumo dal tetto. Il tram si blocca e i passeggeri scendono, scatta l'allarme. E, come mostra il video, arrivano immediatamente i vigili del fuoco.

La nota dell'Atac: "Momentaneamente sostituito da bus"

L'allarme è scattato nella giornata di oggi, martedì 3 dicembre 2024, a neanche 24 ore dal rientro in servizio. "Il tram 2 momentaneamente sostituto da bus per problema tecnico a un mezzo", fa sapere Atac con una nota. Le cause, spiegano nella comunicazione, sono da ricercare nel "malfunzionamento di una vettura tranviaria che ha generato fumosità sul tetto del mezzo per un surriscaldamento.".

La nota dell'Atac: "Intervento dei vigili del fuoco a scopo precauzionale"

Insomma, il mezzo di Atac, appena tornato in servizio, nella giornata di oggi ha iniziato a perdere fumo dal soffitto, con una nube densa e grigia ben visibile anche dal video, pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas. "Per motivi precauzionali ATAC ha chiesto intervento dei vigili del fuoco per controlli, che si sono già conclusi. Il servizio riprenderà regolarmente dopo la rimozione del mezzo", aggiungono poi dalla municipalizzata dei trasporti romana, che gestisce la viabilità della tratta.

La perdita di fumo è stata notata mentre il tram stava percorrendo un tratto di strada all'altezza di piazza Mancini. Sul posto, come mostra anche il video, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco.