Tram attivi a Roma dal 2 dicembre: quali sono le linee interessate e quali bus sostitutivi restano Dopo mesi di lavoro, oggi, lunedì 2 dicembre i tram tornano attivi nella capitale, con qualche eccezione, con ripristino previsto il 20 gennaio: ecco quali sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Torna attivo il servizio di tram nelle strade della capitale: da oggi, lunedì 2 dicembre, ripartono i collegamenti per la linea 2, la 3 e l'8 (dopo che, lo scorso anno, si era bloccato di nuovo proprio nello stesso giorno in cui era tornato a circolare). Adesso, ad oltre un anno da quella data e da mesi di cantieri aperti sparsi per le vie della capitale, il servizio di trasporto su rotaie torna finalmente funzionante almeno per tre delle tratte più centrali della capitale. Per gli altri tram, invece, il ripristino è previsto nella seconda metà di gennaio.

Quali sono i tram di Roma che tornano attivi oggi lunedì 2 dicembre

Terminati i lavori sui binari e sul deposito di Porta Maggiore, oggi tornano attive le linee di tram nella capitale. In particolare, il servizio riparte per le tratte 2, 3 e 8. Per le altre, invece, occorre aspettare poco meno di due mesi: il ripristino del servizio è previsto il 20 gennaio.

Le prime tre tratta, la 2, la 3 e la 8, riprendono il regolare servizio il 2 dicembre nei percorsi che riguardano piazzale Flaminio-piazza Mancini, Valle Giulia-stazione Trastevere e Casaletto-piazza Venezia.

Per quali linee restano attivi i bus sostitutivi

Nel caso delle altre linee di tram, invece, restano attivi ancora per quasi due mesi i bus sostitutivi.

Le linee 5 e 14, in attesa del ripristino a fine gennaio, restano sostituite dal bus nel tratto Centocelle-Termini e Quarticciolo-Termini, mentre la linea 19 continua ad essere servita in modalità mista: tra piazza dei Gerani e Porta Maggiore è attiva la 5bus e tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare la 19bus, mentre nel tratto fra Porta Maggiore e Valle Giulia è garantito il servizio tranviario con la linea 3 (che viene ripristinata oggi).

I lavori svolti sulle linee dei tram di Roma

Il servizio dei tram, in particolare l'8, è spesso stato messo a dura prova in questi anni: da alberi a rami caduti, numerose volte il servizio è stato ridotto o fermato. Nel mese di ottobre del 2023, poco più di un anno fa, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané, ha annunciato la necessità di ingrandire del deposito tram di Porta Maggiore per accogliere 121 nuovi tram, più lunghi e grandi di quelli già in possesso del Campidoglio. Così, dal primo luglio del 2024, per i lavori di adeguamento di depositi e tratte è stato bloccato il servizio tranviario nella capitale. Che, da oggi, riprende progressivamente in tutte le linee.