Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei propone un lavoro da 53mila euro al marito di un’amante Registrato Pietro Tidei avrebbe promesso 53mila euro al marito di una delle sue amanti per redigere un progetto, che il ministero dell’Ambiente avrebbe finanziato per un milione di euro.

A cura di Alessia Rabbai

In un'intercettazione Pietro Tidei avrebbe proposto 53mila euro al marito di un'amante. Il sindaco settantasettenne di centrosinistra del Comune di Santa Marinella è finito nella bufera, registrato nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione che coinvolge alcuni esponenti politici del litorale Nord della provincia di Roma, alla quale però risulta estraneo. In alcuni video, notizia di ieri riportata da La Verità è emerso che faceva sesso con due donne negli uffici comunali. In merito all'accaduto il primo cittadino ha dichiarato che il fatto che sia stato reso noto è una "vendetta politica" e di non accettare intrusioni nella sua vita privata, anche se ha amesso che gli incontri in Comune sono stati un errore, annunciando un ricorso al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Tidei avrebbe proposto 53mila euro per una consulenza informatica al marito di una delle donne con cui è stato registrato mentre intratteneva rapporti sessuali. Nei video viene immortalato Tidei in riunione insieme all’architetto Ermanno Mencarelli, dirigente dell’ufficio tecnico condoni, e al marito di una delle donne con le quali si intratteneva.

"Ti ho chiamato perché io dissi a te e a Cristina (nome di fantasia, ndr) di questo incarico che noi abbiamo pensato. Abbiamo avuto dei problemi con impegni di spesa, dei ritardi e adesso siamo in grado di conferire ‘sto incarico…" dice Tidei registrato al marito di una delle due donne. Il primo cittadino gli parla di un incarico per stilare un progetto di risanamento di una collina a rischio smottamento. Documento del quale si sarebbe dovuto occupare insieme ad un agronomo, un geologo e un architetto. Un piano per il quale il ministero dell’Ambiente avrebbe stanziato circa un milione di euro.

Si precisa però che al consulente in questione per il lavoro non gli viene chiesto in cambio il voto "non ce ne importa". Pietro Tidei contattato da diverse testate giornalistiche ha detto la sua sui video nel quale viene immortalato con le due donne, chiarendo che è in corso un'indagine su altre persone e che i video che lo riguardano sono avvenuti "fuori dall'orario di lavoro e di apertura degli uffici".