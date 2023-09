Il sindaco di Santa Marinella Tidei e il video mentre fa sesso con due donne in ufficio: cosa è successo Reso pubblico un video che immortala il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, centrosinistra, mentre fa sesso con due donne all’interno del suo ufficio in municipio. Il filmato non ha alcuna rilevanza penale. “È una vendetta politica”, ha detto il primo cittadino.

A cura di Enrico Tata

Pietro Tidei

Un'inchiesta sulla corruzione e una presunta congiura contro il sindaco coinvolge alcuni esponenti politici a Santa Marinella, litorale romano. Ma per ragioni diverse è proprio il primo cittadino, Pietro Tidei, 77 anni, a finire al centro del dibattito.

I video hard nell'ufficio del sindaco di Santa Marinella

Del tutto estraneo alle indagini, gli investigatori hanno però deciso di installare alcune microcamere nel suo ufficio, proprio per monitorare eventuali tentativi di corruzione all'interno del municipio.

Dai suoi comportamenti non emerge nulla di utile agli accertamenti, ma uno degli accusati, come nei suoi diritti, richiede una copia delle intercettazioni ambientali e dai filmati emerge che nell'anticamera del suo ufficio, il sindaco Tidei ha consumato rapporti sessuali con due donne. Una vicenda privata ed estranea alle indagini, che è stata resa nota dal quotidiano La Verità.

Tidei: "Evidente vendetta politica"

Quelle microspie sono state installate per verificare la presenza di eventuali corrotti e corruttori e nulla avevano a che fare con il sindaco Tidei. Ma quei video esistono e sono stati resi pubblici: "È chiaro che si tratta di una vendetta politica, no? Cioè sono fatti privati che nulla avevano a che fare con l’inchiesta e dei quali non intendo parlare", ha spiegato Tidei al Corriere della Sera.

"Non sono disposto ad accettare nessuna intromissione nella mia sfera privata. Io ho denunciato la corruzione, altri si sono vendicati per colpirmi politicamente. Ho denunciato chi ha diffuso le immagini, commettendo un reato. E chi ha cercato di colpirmi, ne pagherà le conseguenze come sta già avvenendo. Poi certo, fa pensare che da oltre un anno di “girato” siano stati in grado di trovare proprio quei due momenti che mi riguardano. Come se già sapessero cosa e dove cercarli. Si tratta di una vicenda strettamente personale messa in piazza per altri fini. Sono fatti minimi che qualcuno ha provato a rovesciarmi addosso, questo sì volutamente. E ne dovrà rispondere", ha dichiarato il primo cittadino.

Le indagini sulla corruzione a Santa Marinella

La vicenda su cui stanno indagando gli inquirenti è nota e risale al 2022. Come abbiamo scritto all'epoca, il proprietario del famoso ristorante l'Isola del Pescatore, è accusato di aver pagato migliaia di euro per risolvere problemi legati alle sue attività commerciali. Nel suo ristorante, gradita meta di vip come Francesco Totti, alcuni politici locali e funzionari comunali ricevevano un trattamento di favore: champagne gratis, aragoste e pesce di prima scelta in regalo in cambio di informazioni e un occhio di riguardo.

Le indagini sono scattate proprio dopo la denuncia del sindaco Tidei, che aveva subito anche una ‘congiura' per farlo decadere dalla sua carica. L'imprenditore avrebbe pagato 100mila euro ad alcuni consiglieri proprio per far cadere la giunta Tidei e ottenere un cambio di destinazione d'uso.

Chi è Pietro Tidei

Esponente del Partito Comunista, poi del Pds, Ds e del Pd, Pietro Tidei ha alle spalle una lunga carriera politica. Ex dirigente Enel, è stato eletto consigliere comunale e capogruppo a Santa Marinella nel 1987, poi vicesindaco.

Deputato per due legislature, assessore provinciale, è stato eletto per la prima volta sindaco di Civitavecchia, il più grande porto del centro Italia, nel 1994 e riconfermato nel 1999. È stato rieletto ancora primo cittadino di Civitavecchia nel 2012 e poi sfiduciato.

Nel 2005 viene eletto sindaco per la prima volta a Santa Marinella e poi ancora nel 2018 al ballottaggio e riconfermato al primo turno nel 2023. È padre della consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei.