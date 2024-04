Badante inventa una relazione con un avvocato e lo minaccia: “8 mila euro o ti rovino il matrimonio”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

"Voglio ottomila euro o ti rovino il matrimonio, racconto a tua moglie che la tradisci". Sono le parole che una badante ha rivolto ad un avvocato per il quale lavorava. La donna aveva pensato ad un piano, attraverso il quale secondo lei sarebbe riuscita, minacciando il legale, ad avere soldi. La badante, una sessantatreenne, è stata denunciata e rinviata a giudizio, ora dovrà rispondere davanti ai giudici dell'accusa di tentata estorsione.

Lavorando per lui, al quale guardava la madre, dopo alcune settimane di servizio all'interno della sua abitazione, aveva "costruito prove" di una loro fantomatica relazione, in realtà inesistente e di fatto mai avvenuta. Alcune di queste "prove" sarebbero stati gli scontrini di ristoranti. E così ha fatto. Ma la moglie dell'avvocato non le ha creduto, così il suo piano del quale era convinta non ha portato i frutti sperati.

"Voglio 8mila euro o dico a tua moglie che la tradisci"

Come riporta Il Corriere della Sera i fatti risalgono al pomeriggio del 19 maggio 2023, la badante ha chiesto all'avvocato un incontro, a distanza di alcune settimane dalla morte di sua madre, della quale si occupava. Sarebbe stato in quel momento che avrebbe chiesto al legale di darle ottimila euro, altrimenti sarebbe andata dritta da sua moglie a dirle che tra l'oro c'era una relazione.

La moglie dell'avvocato minacciato non ha creduto alla badante

Ma l'avvocato, che non creva alle sue parole, le ha detto di andarsene. Così la badante ha preso il telefono e ha chiamato la moglie del legale, raccontandole la storia che aveva inventato, convinta che le avrebbe creduto e dicendole inoltre, che era incinta di suo marito. Ma la moglie dell'avvocato non le ha creduto. Ora denunciata e finita a processo, dovrà rispondere delle accuse a suo carico.