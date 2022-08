Il signor Renato, 82 anni, trova uno zaino con 600 euro dentro e lo consegna alla polizia La fotografia postata sulla pagina Facebook della questura di Roma: “Un bel gesto virtuoso che sia di esempio per tutti”.

A cura di Enrico Tata

Il signor Renato, un nonnino di 82 anni, ha trovato uno zaino con all'interno, tra le altre cose, 600 euro in contanti e ha deciso di consegnarlo immediatamente alle forze dell'ordine, "Un bel gesto civico che merita di essere ricordato quello del signor Renato", spiega la questura di Roma, che ha pubblicato su Facebook una fotografia dell'anziano in compagnia di due poliziotti scattata subito dopo il bel gesto.

"Un bel gesto virtuoso che sia di esempio da tutti"

Stando a quanto si apprende, all'interno dello zaino c'erano, oltre ai soldi, effetti personali, un telefonino, documenti e carte di credito. Renato si è presentato nel corso della mattina di oggi, mercoledì 17 agosto, presso il commissariato distaccato di Tivoli e Guidonia per consegnare tutto ai poliziotti. Lo zaino, secondo quanto ricostruito, era stato smarrito nella serata di ieri da una signora, che l'aveva dimenticato durante una passeggiata per le vie del centro storico di Tivoli. "La donna, informata del rinvenimento, ha ringraziato il gentilissimo pensionato. Un bel gesto virtuoso che sia di esempio per tutti", si legge nella nota diffusa dalla questura di Roma.

Un caso simile a Ladispoli: anziano trova un portafogli con 10mila euro e lo restituisce

Circa venti giorni fa un episodio simile è accaduto a Ladispoli, lungo la via Aurelia. Un anziano ha trovato un portafoglio incustodito all'interno di una stazione di servizio. All'interno c'erano carte di credito e soprattutto 10mila euro in contanti. L'uomo ha contattato subito i carabinieri e ha consegnato loro il portafoglio in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.