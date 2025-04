video suggerito

Il ricordo dell’ottico che serve il Vaticano dal 2012: “Con papa Francesco un rapporto particolare” Il ricordo di Luca Spiezia, titolare del negozio di ottica frequentato anche Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ricorda Papa Francesco, scomparso questa mattina. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Roma

"Salve, sono Francesco": si presentò così, tra lo stupore generale, Papa Francesco, scomparso questa mattina a Roma, all'interno del negozio di ottica che divenne poi il suo di fiducia. "Per me fu un momento incredibile, dal suo modo di presentarsi capii subito che persona fosse", ha spiegato Luca Spiezia in una intervista a LaPresse, titolare assieme al padre del negozio che si trova in pieno centro a Roma, ricordando così il suo rapporto con il Santo Padre, certificato anche da qualche foto scattata assieme a lui e, in precedenza, anche con altri titolari della Santa Sede come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

"Il nostro laboratorio era conosciuto da un suo collaboratore che era nostro cliente", ha raccontato Spiezia, "ed è stato lui a parlarne al Papa. Quel pomeriggio entrò a sorpresa come una persona normale, senza preavviso e mi fece vedere i suoi vecchi occhiali", racconta ancora Spiezia, "Erano delle montature un po’ vecchiotte gli consigliai di rifarle nuove. Era una persona che ti metteva a suo agio".

L'occasione fu anche propizia, racconta ancora il titolare del negozio, per fargli vedere le foto della propria famiglia. "Ero vicino a lui e ad un certo punto pensai: ‘Quando mi ricapita di avere il Papa così vicino?’. Presi il cellulare e gli feci vedere le foto della mia famiglia, dei miei figli", ha aggiunto, "loro erano piccolini. In quel momento sorrise, ha fatto la benedizione". Un rapporto particolare, che Spiezia ben ricorda, così come il fatto che "uscito dal negozio, la strada orami era piena di gente fino all’inverosimile. Lui era contento di andare in mezzo a quella folla", ha concluso Luca Spiezia.