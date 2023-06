Il prossimo presidente del consiglio comunale di Fiumicino ha un altarino per Mussolini in cucina Roberto Severini è il consigliere comunale più votato a Fiumicino. Della nuova maggioranza di centrodestra che ha vinto con Mario Baccini, si prepara a diventare presidente del consiglio municipale della città. Segni particolari: un altarino dedicato a Benito Mussolini in cucina.

A cura di Valerio Renzi

Roberto Severini giovedì, salvo sorprese dell'ultimo minuto, diventerà il presidente del consiglio comunale di Fiumicino, come vuole la consuetudine essendo risultato il consigliere comunale più votato con 996 voti di preferenza. Il comune sul litorale a Nord della capitale, alle scorse elezioni amministrative è tornato in mano al centrodestra dopo una stagione di governo targata Partito Democratico, con la vittoria dell'ex ministro Mario Baccini, che al secondo tentativo è riuscito a diventare sindaco del suo comune natale.

Ora spunta una foto del consigliere comunale, traino e anima della lista civica di centrodestra Crescere Insieme con il suo feudo elettorale nell'area di Aranova, mentre festeggia un compleanno in famiglia con un busto di Benito Mussolini in bella vista sullo sfondo. Poggiato su una mensola, il Duce non può che attirare l'attenzione, posizionato assieme a un calendario di Mussolini a fare un altarino della nostalgia per il ventennio.

Severini ha la fama del civico: nessuna tessera di partito in tasca, nessuna militanza (neanche giovanile) a quanto risulta nella destra o nell'estrema destra. Certo che non sia di sinistra è noto, che il suo cuore batta a destra anche, ma neanche si presenta come un nostalgico di Mussolini quando perora le cause dei suoi concittadini, in particolare quelli di Aranova. Anzi, il suo consenso -(la lista civica ha raggranellato ben il 7% dei consensi, non proprio pochi – gli viene in larga parte dal presentarsi come "apolitico". In cucina c'è un angolo dedicato al Duce, così da non dimenticarsene mai, mentre si mangia con amici e familiari o si prepara la cena.