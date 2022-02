Il presidente Sergio Mattarella visita il Corviale e assiste a una partita di calcio Sergio Mattarella ha visitato la periferia romana dove sorge il Corviale e ha assistito ad una partita di calcio per l’innaugurazione del Campo dei Miracoli.

A cura di Alessia Rabbai

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamattina ha visitato il Corviale di Roma e ha assistito ad una partita di calcio. Il capo dello Stato sabato 26 febbraio si è recato in uno dei simboli della periferia romana, in occasione dell'inaugurazione del Campo dei Miracoli, un'iniziativa del progetto Calciosociale, nel centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzio. Ha incontrato volontari, volontarie e responsabili coinvolti nel progetto dedicato ai giovani e alle loro famiglie. L'iniziativa vede coinvolti anche la Regione Lazio ed Ater. Il Corviale è un complesso residenziale che sorge nel quadrante Sud-Ovest della Capitale in via Poggio Verde, all'interno del quale abitano circa 4mila persone. Presenti stamattina all'inaugurazione anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il presidente del Coni Giovanni Malagó. Norcia e Corviale sono le prime due visite in Italia del presidente della Repubblica al secondo mandato.

Il progetto Calcioscociale

‘Calciosociale' è nato nel 2005 come società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro e opera da oltre dieci anni in contesti giovanili ad alto rischio di devianza, con percorsi per ragazzi e famiglie d'integrazione e legalità. La mission è promuovere i valori dell’accoglienza, del rispetto delle diversità, della corretta crescita della persona e del sano rapporto con la società attarverso lo sport e il gioco del calcio. Ogni anno organizza gemellaggi sportivi e campi estivi. Ad oggi le attività ricreative e pedagogiche di Calciosociale oltre al Corviale sono presenti a Montevarchi in Toscana e ad Empoli, nel quartiere Scampia a Napoli, a Quartu Sant'Elena in Sardegna e a Carsoli in Abruzzo.