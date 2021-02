Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Acilia perché per l'ennesima volta ha maltrattato il padre, un uomo anziano che veniva vessato continuamente dal ragazzo, sempre alla ricerca di denaro. Non era la prima volta che il 19enne picchiava e minacciava il padre, che da tempo era costretto a vivere nel terrore per il comportamento violento del figlio. In quest'occasione specifica il ragazzo ha chiesto dei soldi al padre, come sempre, molto probabilmente per comprare della droga. Il genitore ha rifiutato: non voleva dargli di nuovo del denaro e ha deciso di non cedere alle sue richieste. Per tutta risposta, lui ha dato fuoco ad alcuni oggetti, tentando di incendiare l'abitazione.

Il padre non gli dà i soldi, lui incendia casa: arrestato

L'uomo, incredulo di fronte a quello che stava avvenendo, ha chiesto subito aiuto mettendosi a urlare, attirando l'attenzione dei passanti e di una pattuglia dei carabinieri che in quel momento stava passando nella zona. Quando hanno sentito le grida dell'anziano, sono intervenuti nell'abitazione di via Cagli, trovando il 19enne in evidente stato di alterazione, che dava ancora in escandescenze contro il genitore. Il ragazzo è stato subito arrestato e portato nel carcere di Rieti: per lui le accuse sono di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Figli con problemi di dipendenza che maltrattano i genitori, costretti a dargli soldi per evitare le violenze. Si tratta di situazioni che vengono alla luce solo quando degenerano o quando i genitori, dopo anni di maltrattamenti, raggiungono il punto limite. Come in questo caso, in cui il ragazzo ha provato a dare fuoco alla casa.