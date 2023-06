Il New York Times: dopo anni di degrado, Roma sogna il rilancio con Expo 2030 “Dopo anni di degrado, problemi di spazzatura, trasporti e infrastrutture apparentemente irrisolvibili”, osserva il quotidiano statunitense, Roma è a un bivio tra declino e rinascita.

A cura di Enrico Tata

La corsa per ospitare Expo 2030 è una sfida a due: Roma contro Riad, la capitale dell'Arabia Saudita. A novembre la decisione finale. Ad ostacolare il percorso della Capitale italiana, osserva Jason Horowitz in un articolo pubblicato oggi sul New York Times, è Roma stessa. Secondo il corrispondente del quotidiano statunitense, "anni di degrado, problemi di spazzatura, trasporti e infrastrutture apparentemente irrisolvibili e un'alzata di spalle cinica da parte di molti romani riguardo alla prospettiva di trasformazione o alla possibilità di cambiamento non sono esattamente un buon biglietto da visita". Ma, aggiunge Horowitz, "una rara confluenza di finanziamenti internazionali e nazionali, investimenti privati e un sindaco con una buona reputazione (Roberto Gualtieri ndr.) hanno messo Roma a un bivio tra declino e rinascita".

Ripercorrendo la storia di Roma negli ultimi 40 anni, Horowitz ricorda come la Capitale nei primi anni 2000 fosse guidata da "sindaci ambiziosi e popolari", che hanno diretto "una rinascita con grandi progetti infrastrutturali e architettonici". Tra questi c'era anche la Vela di Calatrava a Tor Vergata, che avrebbe dovuto ospitare le gare dei Mondiali di Nuoto del 2009. Non fu mai completata. Era "un presagio di una città in caduta". E in effetti la crisi economica del 2008 aggravò i problemi della città.

Dal 2008 un declino continuo. Per molti romani, il nome di Virginia Raggi, ex sindaca che adesso guida la commissione capitolina Expo, "è diventato sinonimo di degrado della città. Le strade invase dall'immondizia attiravano la fauna selvatica. Gli autobus non arrivavano o si incendiavano. L'erba dei parchi inghiottiva i bambini". Alla fine del suo mandato, scrive ancora il giornalista, "una combinazione di fattori ha dato alla città la migliore opportunità da secoli di cambiare le cose. Miliardi di euro si sono riversati nelle casse di Roma Roma grazie al fondo dell'Unione Europea per la ripresa dalla pandemia, i finanziamenti nazionali per le celebrazioni dell'Anno Santo del 2025 promettono di abbellire la città e, secondo i funzionari dell'Expo, saranno utilizzati per restaurare la Vela". Expo 2030, ha spiegato il sindaco Gualtieri al New York Times, sarebbe "la cilegina sulla torta".