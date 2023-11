Il mistero dello scheletro di un 15enne trovato sull’Appia Antica e risalente al 1200 “Questa sepoltura è un piccolo enigma”, ha spiegato l’archeologo responsabile dello scavo, Stefano Roascio.

A cura di Enrico Tata

Uno scheletro umano ben conservato con due misteriose fibbie di metallo di forma circolare. Una sorpresa per gli operai, quando lo hanno trovato nel corso di lavori per il passaggio della linea elettrica nella chiesa di San Nicola, proprio davanti al Mausoleo di Cecilia Metella sull'Appia Antica.

Le indagini dovranno stabilire se la deposizione dello scheletro risale alla fase di costruzione della chiesa, inizio del XIV secolo, oppure se si tratta di una sepoltura precedente all'impianto del Castrum Caetani. Stando a quanto si legge sulla pagina Facebook del ‘Parco archeologico dell'Appia Antica', "per una più precisa datazione sarà determinante lo studio tipologico delle fibbie e il risultato delle analisi al Carbonio-14. Il rinvenimento di oggi potrà contribuire a ricomporre il puzzle della ricerca ancora in corso sulla storia dell'affascinante complesso del Castrum Caetani".

"Allo stato sembra precedente alla costruzione della chiesa, ma è un tratto abbastanza rimaneggiato", ha spiegato l'archeologo responsabile dello scavo, Stefano Roascio. Sicuramente lo scheletro appartiene a un giovane maschio di circa 15 anni, ma il mistero è legato proprio alle due fibbie da cintura, una tipologia riscontrata in pochissimi casi nel centro Italia.

Le fibbie, ha spiegato ancora Roascio, sono state trovate "praticamente alla testa del femore. Identico ad una sepoltura di Alghero con la doppia fibbia ".

Rispondendo a una domanda su Facebook, l'archeologo ha aggiunto: "Questa sepoltura è un piccolo enigma, con qualche tassello interessante da verificare con calma… si sta rivelando un quadro inatteso ma, credo, abbastanza congruente. Comunque la fossa non è semplicemente terragna, ma direttamente incisa nel substrato geologico, è in fase con un muro che sembra precedente, ma visto e direi quasi rispettato dall’edificazione del 1302. Devo fare ancora parecchi controlli per avere qualche sicurezza in più, vedremo gli sviluppi".