Il medico di Pippo Franco indagato per i green pass falsi: “Lascia stare il vaccino, t’ammazza” Antonio De Luca, il medico indagato per i falsi green pass e contrassegni per disabili, in un’intercettazione ha dichiarato che il vaccino avrebbe potuto avere effetti mortali.

A cura di Natascia Grbic

L'intera famiglia del medico dei vip Antonio De Luca, già sotto inchiesta per la questione dei green pass falsi, potrebbe finire a processo per un'altra vicenda, relativa a falsi pass per disabili. A riportarlo è Il Corriere della Sera. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Roma, il medico dei vip sarebbe riuscito a far ottenere il contrassegno a tutta la sua famiglia, oltre che a parenti e amici. Tutte persone che però non avrebbero nessun problema, e che non ne avrebbero quindi bisogno.

Antonio De Luca è il medico che avrebbe fatto ottenere un falso green pass al conduttore televisivo e attore Pippo Franco, anche lui a rischio processo. Ci sono altre ventidue persone indagate nell'inchiesta, per le quali potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio.

Secondo i carabinieri del Nas che hanno condotto le indagini, sarebbe proprio il medico l'ideatore della truffa dei green pass falsi. Stando ad alcune intercettazioni, il medico avrebbe detto chiaramente "Il vaccino t’ammazza, lascia stare": mandava poi le persone che si rivolgevano a lui da un altro dottore, Alessandro Aveni, che avrebbe fatto finta di inoculare la dose. Nel suo studio si è recato anche Pippo Franco.

Aveni ha sempre smentito di aver eseguito false vaccinazioni contro la covid-19. In un'intervista a Il Corriere della Sera ha ribadito di aver sempre sostenuto la campagna vaccinale, e di aver convinto numerose persone a farla. Pippo Franco ha sempre negato ogni accusa: tramite il suo legale, l'avvocato Benedetti Giovanni Stranieri, ha dichiarato che sia lui sia i suoi familiari sono regolarmente vaccinati, con tutte le prove per dimostrarlo.