Sequestrati Green Pass alla famiglia di Pippo Franco, la moglie: "Ci stanno perseguitando"

A cura di Alessia Rabbai

La famiglia di Pippo Franco è stata destinataria di nuovi sequestri da parte della Procura della Repubblica di Roma. Come riporta Il Fatto Quotidiano il pubblico ministero Alessandra Fini ha disposto il ritiro del Green pass rafforzato all'attore, alla moglie e al figlio Gabriele. A dare esecuzione ai sequestri sono stati i carabineiri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità. I militari si sono recati anche negli uffici del ministero della Salute e dell’agenzia regionale LazioCrea, per rimuovere i Green Pass dalle piattaforme.

L'inchiesta sui falsi Green Pass

L’inchiesta sui falsi Green Pass vede tredici indagati e 102 persone presumibilmente coinvolte, non indagate, tra le quali figurano i nomi di imprenditori, avvocati e vip. L'indagine ruota intorno al medico di base Alessandro Aveni, poi arrestato, dal quale si sarebbero recate decine di persone che lo raggiungevano spostandosi da diversi quartieri della Capitale. Nel suo studio all'Appio Latino avrebbe aspitato i pazienti ai quali, dietro compenso in denaro, avrebbe fatto una finta certificazione di una vaccinazione in realtà mai avvenuta. Ad essere indagato è anche il medico legale Antonio De Luca, che avrebbe indirizzato persone facenti parte del mondo dello spettacolo nel suo studio. "Quella in atto contro di noi è una persecuzione – ha detto al Fatto Piera Bassino, moglie di Pippo Franco – Abbiamo fatto i tre vaccini, non siamo no-vax".

Pippo Franco: "Vaccini sperimentali, i morti ci sono"

Pippo Franco ospite alla trasmissione ‘L'Aria che tira' in onda su LA7 intervistato da Myrta Merlino alla domanda della giornalista che gli ha chiesto se si è vaccinato ha risposto: "Preferisco non rispondere, per venire in trasmissione serve il Green Pass ha detto" cercando di cambiare argomento e invitando Merlino a procedere con altre domande. "Condivido interamente le parole di Michetti: i vaccini sono ancora sperimentali e di morti ce ne sono. Ciascuno deve decidere in totale libertà".