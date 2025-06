video suggerito

Il ladro sciacallo ruba lo zaino del ragazzo che si era appena lanciato sotto la metro di Roma Il ladro, un 53enne, stato identificato e ammanettato in via Daniele Manin dagli uomini del commissariato Viminale, che in seguito lo hanno denunciato per furto aggravato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 22 anni si è gettato sotto un treno in corsa della Metro B. Il convoglio l'ha travolto in pieno. Nel frattempo un ladro ha rubato lo zaino che il giovane aveva abbandonato sulla banchina, riporta Roma Today. Il responsabile è stato rintracciato poco distante dalla banchina della metro con ancora la refurtiva. Carabinieri e polizia hanno esaminato i filmati delle telecamere di sicurezza della fermata Termini della Metro B di Roma e hanno bloccato il ladro, un uomo già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Per la precisione il 53enne è stato identificato e ammanettato in via Daniele Manin dagli uomini del commissariato Viminale, che in seguito lo hanno denunciato per furto aggravato.

Quanto al ragazzo che si è lanciato sotto il convoglio in arrivo, l'impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto poco dopo le 22 di ieri, lunedì 9 giugno, sui binari della metro in direzione Rebibbia. Inevitabili le ripercussioni su tutta la linea. Il servizio, infatti, è stato interrotto fino a fine turno da San Paolo fino ai capolinea di Rebibbia e Jonio, in entrambe le direzioni delle Metro B e B1. Atac ha istituito un servizio di navette sostitutive per i passeggeri. I rilievi, stando a quanto si apprende, sono terminati nel corso della notte e il servizio, dopo il via libera ricevuto da parte delle forze dell'ordine, è tornato alla normalità soltanto questa mattina. La salma del ragazzo è stata inviata all'istituto di medicina legale per l'autopsia.