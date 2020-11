Sarà celebrato all'interno della chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma il funerale di Gigi Proietti. La cerimonia funebre si terrà giovedì 5 novembre 2020 e il giorno precedente, mercoledì 4 novembre, verrà probabilmente allestita la camera ardente in Campidoglio. Non è chiaro, invece, se il pubblico potrà partecipare alla cerimonia e con quali modalità, viste le restrizioni già attive per limitare la diffusione dei contagi del coronavirus e il nuovo dpcm che il presidente Conte firmerà nelle prossime ore. E' probabile, anche per evitare assembramenti, che la cerimonia possa essere seguita con una diretta televisiva sui canali Rai ed è possibile che gli ingressi in chiesa e forse anche in piazza verranno contingentati. Ma non è escluso, tuttavia, che per scelta della famiglia e per questioni legate all'emergenza coronavirus, le esequie possano svolgersi in forma totalmente privata.

Direttore teatro Sistina: "Senza Covid tutto il Lazio sarebbe arrivato a Roma per salutarlo"

Fino al giorno della Cerimonia il Colosseo e il Campidoglio saranno illuminati con una fotografia del grande attore romano. "Meritava un funerale diverso. Se non ci fosse stato il Covid tutto il Lazio sarebbe arrivato a Roma per dargli l'ultimo saluto, purtroppo non sarà così. Ci saranno poche persone e solo quelle autorizzate", ha dichiarato all'AdnKronos, Marco Pupin direttore tecnico per anni al teatro Sistina.

Roma, lutto cittadino il giorno dei funerali di Gigi Proietti

Gigi Proietti è morto all'alba di oggi, 2 novembre, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Era ricoverato da giorni nella clinica villa Margherita di Roma a causa di problemi cardiaci. Tanti fiori e messaggi d'addio sono stati lasciati all'esterno della struttura romana da amici e fan del popolare attore. "Sta mandrakata nun ce la dovevi fa', grazie per quello che ci hai regalato. Luca e Silvia", recita uno dei tanti bigliettini. La sindaca Virginia Raggi ha già annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale.