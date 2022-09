Il fake taxi a Roma: macchina identica a un taxi, ma è una normalissima auto privata senza licenza Il finto tassista non aveva alcuna licenza. L’uomo è stato multato e la macchina è stata sequestrata.

A cura di Enrico Tata

Un'automobile completamente bianca con tanto di contrassegno luminoso sul tettuccio, del tutto identica a un taxi. Ma era una normalissima automobile privata e il conducente non aveva alcuna licenza per svolgere il servizio. Durante una serie di controlli alle auto bianche, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno fermato una Fiat Multipla, con il proprietario che aveva fatto appena salire a bordo tre tassisti stranieri. L'uomo è stato fermato nei pressi di via del Corso dagli uoini del reparto Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) "nell’ambito delle verifiche mirate a contrastare le condotte irregolari nel settore del trasporto pubblico non di linea, oltreché a tutelare gli utenti da forme di raggiri". Come detto, il finto tassista non aveva alcuna licenza. L'uomo è stato multato e la macchina è stata sequestrata.

Quello del contrasto ai tassisti abusivi e alle truffe ai viaggiatori è uno dei settori su cui sta lavorando di più l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, che ha chiesto e ottenuto l'intensificazione dei controlli alle auto bianche. Quest'estate è stato truffato da un tassista anche Kristian Pengwin, il fondatore del sito di pronostici calcistici Mondo Pengwin: "Faccio la tratta Fiumicino – Latina in taxi più volte al mese per via dei mie tanti viaggi. Oggi mi è successo che una volta arrivato a destinazione il gentil tassista, pensando fossi un ragazzino da spennare ha preteso il pagamento del doppio di quello che indicava il tassametro, minacciandomi, alzando le mani e continuando a dire che i suoi colleghi non sapevano le regole a differenza sua. Il tassametro indicava 130 euro, ma ne ha pretesi 250, dicendo che avrei dovuto pagare anche il viaggio di ritorno".