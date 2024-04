video suggerito

Il cane Leo precipita per 40 metri: bloccato su una roccia, lo salvano i vigili del fuoco Un volo di 40 metri da un terrazzamento e il cane Leo è rimasto bloccato. Dopo più di un giorno dalla sua scomparsa, lo hanno trovato e salvato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Dopo un capitombolo di 40 metri è rimasto bloccato sulla sporgenza di un piccolo sperone roccioso. E non è più stato in grado di risalire. È successo a Leo, un cucciolone di Beagle che risultava essere smarrito da almeno 24 ore nel Reatino. Invece, dopo un'inaspettata caduta, è rimasto sulle rocce, in attesa che qualcuno lo salvasse. E così è stato.

Il volo da 40 metri

Non è ancora chiaro come sia successo. Leo, un cane di razza Beagle, deve essere scivolato e precipitato da un terrazzamento con una parete di roccia scoscesa che si trova nella frazione di Pietraforte, in provincia di Rieti, a poco più di circa 5 chilometri di distanza da Pozzaglia Sabina e a poco meno di 10 dal confine con l'Abruzzo. Da una parte, il vuoto e un altro volo. Dall'altra roccia scoscesa.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta avvistato il cane, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto in breve tempo sono arrivati i vigili del fuoco della sede centrale di Rieti che lo hanno soccorso e recuperato. I pompieri per prima cosa hanno raggiunto il luogo indicato dalla segnalazione arrivata alla squadra operativa, poi hanno studiato una manovra di calata per raggiungere il Beagle Leo.

Il recupero del Beagle

Con non poche difficoltà i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare l'animale, servendosi anche di tecniche di derivazione Saf (Speleo, alpino, fluviali). Nel corso delle operazioni hanno rinviato e deviato la loro strada, lungo la discesa, per cercare di aggirare in contrafforti rocciosi. È stato proprio uno degli operatori del Saf che ha poi proceduto al recupero dell'animale. Una volta salvato il cane Leo, lo ha potuto riconsegnare fra le braccia del proprietario.