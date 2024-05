video suggerito

Il cane antidroga Jackpot scova mezza tonnellata di droga al porto di Civitavecchia Ben 442 chili di sostanza stupefacente sono stati intercettati dai finanzieri del comando provinciale di Roma e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al porto di Civitavecchia.

A cura di Enrico Tata

Il fiuto del cane antidroga Jackpot ha permesso agli uomini della Guardia di Finanza di intercettare un grosso carico di marijuana al porto di Civitavecchia. Ben 442 chili di sostanza stupefacente sono stati intercettati dai finanzieri del comando provinciale di Roma e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La droga era nascosta tra le bobine di carta e articoli per la casa

Stando a quanto si apprende, è stato arrestato un autotrasportatore di nazionalità bulgara accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Secondo le prime ricostruzioni, la droga era nascosta tra le bobine di carta per uso industriale e articoli per la casa all'interno di un tir proveniente da Barcellona, Spagna, e diretto in Bulgaria.

La scoperta è merito del cane antidroga Jackpot

Il cane Jackpot, uno dei segugi antidroga del gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia, ha subito fiutato qualcosa di strano e ha così permesso alle fiamme gialle e ai funzionari delle Dogane di scoprire l'enorme carico. Come anticipato, il conducente del tir è stato fermato e poi arrestato. Dovrà rispondere del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi già sequestrati 340 chili di droga al porto di Civitavecchia

Stando a quanto ricostruito, la droga avrebbe fruttato, una volta raggiunte le principali piazze di spaccio di Roma e del Lazio, ricavi per oltre 4 milioni e mezzo di euro. Nei giorni scorsi, informa la Guardia di Finanza, erano stati già bloccati al porto di Civitavecchia due carichi di hashish e marijuana per un perso complessivo di 340 chili di droga.