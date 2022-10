Il Campidoglio non ospiterà il convegno contro il gender annunciato dalle associazioni pro vita La consigliera capitolina PD Giulia Tempesta fa chiarezza sul convegno pro-vita annunciato in Campidoglio per il 28 ottobre: “Non c’è nessun incontro”.

A cura di Alessia Rabbai

La Sala della Promoteca in Campidoglio non ospiterà alcun convegno organizzato dalle associazioni pro-vita. A fare chiarezza è stata la consigliera capitolina Giulia Tempesta, in merito ad un fantomatico incontro a tema ‘Transizione di genere', che si sarebbe stato in programma il 28 ottobre al Comune di Roma. Fanpage.it da fonti comunali ha infatti appreso che le associazioni pro-vita organizzatrici dell'evento non hanno mai richiesto la sala al Cerimoniale del Campidoglio.

Il volantino diffuso dalle associazioni pro-vita infatti indica proprio la Sala della Promoteca come luogo dell'incontro. Ma a tempesta non risulta: "Molte amiche e molti amici mi stanno scrivendo in queste ore in relazione a un convegno dal titolo ‘Transizione di genere, idee e strumenti per proteggere donne e bambini' che si sarebbe dovuto tenere nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il prossimo 28 ottobre – scrive Tempesta – Ho fatto una verifica e ho accertato che il Cerimoniale con una lettera dello scorso 17 ottobre ha intimato agli organizzatori di rimuovere dalla locandina l'indicazione della Sala della Protomoteca e ha diffidato gli stessi dalla diffusione del volantino in questione".

Sul sito di una delle associazioni organizzatrici in merito all'iniziativa si legge: "Il convegno sarà un occasione per rispondere alle domande delle famiglie, portare alcune testimonianze di genitori e al tempo stesso lanciare un appello anche a Roma sul contrasto alla diffusione della teoria Gender e le sue implicazioni nel mondo dei bambini". La locandina è stata diffusa e compare su siti e social network delle assiciazioni organizzatrici dell'evento ma ancora con la dicitura che indica come luogo della discussione la Sala del Campidoglio.