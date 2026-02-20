Il cagnolino Coffee muore investito fra le braccia della proprietaria: “Aiutateci a trovare la moto pirata”

Tragedia a Roma, nel quartiere Aurelio, dove nei giorni scorsi la cagnolina Coffee è stata travolta e uccisa da una moto. “Morta fra le mie braccia, aiutatemi a rintracciare il pirata della strada”, è l’appello dei proprietari.

Il cagnolino Coffee investito lungo via Pineta Sacchetti.

Si chiamava Coffee e viveva nel quartiere Aurelio con i suoi proprietari. Spesso frequentava, insieme alla sua padroncina, il parco del Pineto, che costeggia via Pineta Sacchetti. Ed è proprio mentre rientrava a casa dopo una passeggiata nel verde della pineta che ha perso la vita. Coffee era al guinzaglio, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è spuntata una moto che ha azzardato un sorpasso a una macchina che si era fermata per far passare i pedoni e il cagnolino. Il motociclista ha sfrecciato lungo la strada e ha preso in pieno l'animale, ferendo anche la proprietaria. Per Coffee non c'è stato niente da fare. È rimasto agonizzante sull'asfalto ed è morto poco dopo fra le braccia della proprietaria, mentre il motociclista, dopo aver inveito, è scappato via sgommando.

Come appreso da Fanpage.it, è stata sporta denuncia alla polizia che sta indagando sul caso: l'invito è, qualora qualcuno avesse visto qualcosa in quella terribile giornata, quello di farsi avanti e raccontare i fatti alle forze dell'ordine.

Travolge e uccide un cagnolino: cosa è successo

L'incidente è avvenuto il 5 febbraio scorso, lungo la via Pineta Sacchetti, nel quadrante nord ovest della capitale verso l'ora di pranzo alle 13.30 circa. A due settimane dal tragico incidente, i proprietari del cagnolino non si sono arresti: vogliono riuscire a comprendere chi possa averla investita senza neanche fermarsi a prestare soccorso. Per questo hanno diffuso, mezzo social e con alcuni cartelli affissi lungo la strada, un appello: "Vi preghiamo di contattarci, potrebbe aiutarci a trovare il responsabile".

Lo scopo è cercare di rintracciare il pirata della strada e restituire giustizia al piccolo Coffee. "Stava tornando a casa con la sua padroncina dopo una passeggiata al parco e sulle strisce pedonali, di fronte al negozio Risparmio Casa, un'auto si è fermata per consentire loro di attraversare – hanno scritto i proprietari in uno dei tanti cartelli affissi lungo la via con la speranza di trovare qualcuno che possa aver assistito all'incidente – Coffee camminava al guinzaglio, appena davanti alla padroncina. Proprio mentre superavano l'auto ferma, un motociclista ha sfrecciato sorpassandola, travolgendo Coffee e strattonando con sé anche la padrona attraverso il guinzaglio".

La terribile telefonata e la morte di Coffee

A scrivere è il compagno della proprietaria di Coffee che, in quel momento si trovava altrove ed è stato raggiunto da una terribile chiamata. "Una di quelle telefonate che nessuno vorrebbe mai ricevere – si legge ancora – La mia compagna, con la voce spezzata dal pianto, mi implorava di raggiungerla subito: Coffee stava morendo fra le sue braccia, in mezzo alla strada".

Il motociclista, dopo aver colpito il cagnolino e, indirettamente, anche la ragazza, ha inveito contro di loro ed è immediatamente fuggito, sgommando con la moto. "Preghiamo chiunque si trovasse nei pressi della fermata dell'autobus o abbia assistito all'accaduto di contattare le forze dell'ordine: qualsiasi informazione, anche minima, potrebbe aiutarci a rintracciare il responsabile", è l'appello della coppia, nella speranza di riuscire ad assicurare alla giustizia chi ha ucciso il piccolo Coffee.