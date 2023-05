Il cagnolino Bobby si rifiuta di lasciare la sua padrona e si accuccia sotto la bara al funerale Le foto del cagnolino Bobby hanno fatto il giro dei social. La sua anziana padrona è venuta a mancare e lui non ha voluto lasciarla mai, nemmeno durante il funerale.

A cura di Natascia Grbic

Foto dell’Agenzia Funebre Cappello

Ha cercato di salire sulla bara, poi si è steso a terra, proprio sotto la cassa che conteneva la bara della sua padrone: così un cagnolino non voleva separarsi dalla sua amica nemmeno durante il funerale, rimanendo accucciato tutto il tempo della messa davanti la bara.

La foto, che ha fatto il giro dei social, è stata pubblicata sulla propria pagina Facebook dall'Agenzia Funebre Cappello, in provincia di Frosinone. "Oggi ho visto con i miei occhi l'amore degli animali per il loro padrone", scrive l'amministratore della pagina che ha postato lo scatto diventato poi virale.

I funerali della signora si sono tenuti nella chiesa di San Folco a Santopadre. Si trattava di un'anziana 84enne che viveva insieme alla sorella e al suo inseparabile Bobby in un appartamentino in centro, dove conducevano un'esistenza serena e tranquilla. La scorsa notte ha avuto un malore che le è risultato fatale ed è deceduta. Tante le persone che sono andate a salutare la donna per l'ultima volta e che hanno assistito alla straziante scena del suo cane che prima ha tentato di salire sulla bara e poi si accucciato lì sotto a dormire, vicino a lei per l'ultima volta.

La signora, molto conosciuta nel paese, è morta all'improvviso nella sua abitazione, tra la disperazione dei familiari che le hanno voluto bene. Subito sono stati organizzati i funerali per salutarla nella chiesa della cittadina. Alle esequie ha partecipato la famiglia e ovviamente anche l'inseparabile Bobby, che non ha abbandonato la padrona mai. Ha poi seguito il corteo funebre fino al cimitero per poi tornare a casa con la sorella della sua padrona.