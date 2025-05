video suggerito

Il cadavere trovato in strada a Ostia è di un facchino: si è sentito male mentre andava al lavoro Appartiene ad un 54enne facchino il cadavere trovato all’alba in via delle Repubbliche Marinare a Ostia. Si sarebbe sentito male all’improvviso mentre andava al lavoro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È di un cinquantaquattrenne facchino il cadavere trovato a Ostia all'alba di oggi in viale delle Repubbliche Marinare. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo era uscito di casa e stava camminando sul marciapiedi per andare a lavorare quando improvvisamente si è sentito male, ha perso i sensi e si è accasciato al suolo all'altezza di Corso Duca di Genova. L'ipotesi maggiormente accreditata è che il decesso sia da ricondurre a cause naturali, ad un arresto cardiaco. L'uomo, di nazionalità romena, viveva da tempo a Ostia con sua moglie.

Il cadavere trovato in strada all'alba a Ostia

Al momento dell'accaduto erano circa le ore 6, il cinquantaquattrenne era uscito di casa per andare a lavorare, una mattina come altre. Stava bene, non c'erano stati segnali precedenti o episodi di malessere che potessero far pensare ad una tragedia imminente. Camminava sul marciapiede e stava per attraversare la strada quando si è sentito male, ha perso i sensi e si è accasciato al suolo. È successo davanti agli occhi di alcuni passanti, che sono intervenuti in suo aiuto e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è giunto il personale sanitario a sirene spiegate. I paramedici hanno cercato di rianimare l'uomo, purtroppo senza riuscirci. Presenti per gli accertamenti di rito i poliziotti del Commissariato Ostia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. I poliziotti hanno interdetto temporaneamente l'area a veicoli e pedoni, per agevolare le operazioni e per impedire che le persone si avvicinassero al cadavere.

Leggi anche Drammatico ritrovamento ad Ostia, cadavere di un uomo riverso in strada

La ferita alla testa provocata dalla caduta improvvisa

Da un primo esame esterno si è pensato che potesse trattarsi di una morte violenta in quanto sul capo del cadavere c'era una grossa ferita. Sul posto ha lavorato anche il medico legale, per la constazione del decesso. Successivamente è stato accertato che a provocare la ferita è stata la caduta improvvisa dopo il malore in quanto l'uomo ha perso i sensi e, accasciandosi al suolo, ha battuto la testa. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata portata all’ospedale G.B. Grassi di Ostia e verrà riconsegnata alla famiglia per i funerali.