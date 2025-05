Drammatico ritrovamento ad Ostia, cadavere di un uomo riverso in strada

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di un uomo è stato trovato riverso in strada ad Ostia. Il ritrovamento è avvenuto in viale delle Repubbliche Marinare all'alba di oggi, martedì 13 maggio. Per la vittima, sulla cinquantina, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto hanno lavorato gli agenti della Polizia di Stato e il medico legale, per la constatazione del decesso.

A dare l'allarme un passante, l'uomo era riverso a terra

Secondo le informazioni apprese al momento del ritrovamento del cadavere erano circa le ore 5.50, a dare l'allarme è stato un passante, che ha chiamato il Numero delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona che sembrava in stato d'incoscienza. Le sue condizioni di salute sembravano gravi. Arrivata la segnalazione, sul posto è giunto in breve tempo il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. Ogni tentativo di rianimare l'uomo si è rivelato purtroppo vano.

Ipotesi malore

Presenti sul luogo del ritrovamento del cadavere gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Ostia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi è che il decesso sia sopraggiunto per cause naturali, che l'uomo sia stato dunque colto da un malore improvviso. Stava camminando in strada quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Da un primo esame esterno infatti il corpo non presenta segni di violenza. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che stabilirà se sia necessario fare ulteriori accertamenti. Il corpo verrà poi riconsegnato alla famiglia, per i funerali.