Il Bambino Gesù è il migliore ospedale pediatrico in Europa secondo la classifica di Newsweek 2026, sesto al mondo

Sesto nelle classifiche mondiali degli ospedali e unico italiano nei primi 30 ospedali del mondo: il Bambino Gesù è il migliore ospedale in Europa.

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù (La Presse)

Migliore ospedale pediatrico in Europa e sesto nel ranking mondiale delle strutture pediatriche specialistiche: fra le strutture italiane di questo settore è l'unico italiano a rientrare nei primi trenta al mondo. Il Bambino Gesù, ospedale pediatrico, non profit e di proprietà della Santa Sede, si è confermato anche per quest'anno un'eccellenza nell'ambito sanitario dei più piccini. A dirlo è la classifica World's Best Hospitals, l'elenco dei migliori ospedali al mondo stilato dal 2019 dalla rivista statunitense Newsweek insieme a Statista.

"Si tratta di un riconoscimento importante che non consideriamo un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio, rafforzando il nostro impegno per una cura sempre più avanzata, equa e attenta alla persona – ha fatto sapere Presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti – Continueremo a impegnarci per condividere esperienze e conoscenze nell’ambito del sistema sanitario nazionale e con la comunità internazionale, per offrire a tutti i piccoli pazienti le migliori cure possibili".

La classifica e il primato del Bambino Gesù

La classifica è stata elaborata confrontando diversi sondaggi internazionali tra professionisti sanitari, dati indipendenti sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei pazienti, e indicatori derivati dalle loro valutazioni e dai risultati clinici riportati. Nell'edizione di quest'anno sono stati valutati 2.500 ospedali in 32 Paesi, con una sezione dedicata agli ospedali specializzati in 12 aree cliniche, tra le quali la pediatria.

La posizione in classifica dell'ospedale Bambino Gesù è uno dei tanti riconoscimenti e certificazioni che negli anni sono arrivati al nosocomio fra cui l’accreditamento JCI come Centro Medico Accademico per l’attività di formazione e di ricerca clinica e scientifica.

Il Bambino Gesù, inoltre, è il primo centro pediatrico in Europa per numero di affiliazioni alle Reti di riferimento europee per le malattie rare con 20 affiliazioni su 24 reti e registra ogni anno quasi 3 milioni di prestazioni ambulatoriali, 100.000 accessi al Pronto Soccorso e oltre 33.000 procedure chirurgiche.

Il riconoscimento: "Siamo grati a chi lavora nel nostro ospedale"

"Dobbiamo ringraziare tutte le persone che ogni giorno lavorano nel nostro Ospedale se abbiamo ottenuto questo riconoscimento – aggiunge Onesti – Questo risultato è il frutto di una comunità composta da professionalità diverse, che ogni giorno opera con competenza, passione e senso di responsabilità al servizio dei bambini e delle loro famiglie e nasce dal lavoro di squadra quotidiano e dall'impegno silenzioso di : medici, infermieri, operatori sanitari, personale tecnico e amministrativo, ricercatori, volontari e personale religioso che operano in reparto, in laboratorio, negli uffici, nei servizi di accoglienza e di supporto".

Prima di concludere Onesti ha rivolto un altro doveroso ringraziamento: "Dobbiamo ringraziare anche tutti i genitori che hanno fiducia in noi e che ogni giorno affidano i propri figli alle nostre cure".