I tedeschi dicono che nelle periferie a Roma ci sono montagne di rifiuti (ma salvano il centro) L’articolo pubblicato sul quotidiano Sueddeutsche Zeitung e firmato dal corrispondente in Italia Marc Beise che descrive la situazione legata alla raccolta dei rifiuti a Roma.

A cura di Enrico Tata

Anche su Sueddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, si parla dei rifiuti di Roma. In un articolo con richiamo in prima pagina firmato dal corrispondente in Italia Marc Beise viene raccontata la situazione in cui versa la Capitale. E c'è una buona notizia: se le periferie vengono descritte come invase dai rifiuti, il centro della città viene descritto come "non affatto sporco come si dice". Per esempio Trastevere, uno dei quartieri della movida, nonostante "la cattiva immagine sotto questo aspetto, è ora pulito e ordinato".

Montagne di rifiuti in periferia: il racconto del giornale tedesco

Ma i problemi arrivano lontano dai luoghi di maggiore interesse: più ci si allontana e più si "comincia a capire il motivo per cui i rifiuti sono tornati a essere un grosso problema nella Città Eterna, e perché i cittadini di alcuni quartieri hanno sporto denuncia contro l'amministrazione comunale".

Nell'articolo si dà conto dell'ultima emergenza rifiuti, scoppiata a causa della mancanza di mezzi per la raccolta dei rifiuti: "Il sindaco ha promesso che presto tutto sarebbe migliorato, che sarebbero state consegnate nuove auto e aumentate le capacità di manutenzione. Ora le vacanze estive sono finite, la città si sta riempiendo di nuovo e la crisi è ancora lì. Ultimo bilancio: 244 veicoli su 598 sono difettosi".

Leggi anche Incendio ad Aranova, elicottero in volo per spegnere le fiamme

Topi e gabbiani, altri problemi per Roma

E poi ci sono i gabbiani e i topi, sempre più numerosi in città e avvistati anche nei dintorni del Colosseo: "Per non dimenticare gli onnipresenti e piuttosto aggressivi gabbiani di Roma che beccano ogni sacco della spazzatura non protetto. Nel mese di agosto al Colosseo si sono visti sempre più ratti , innervosendo i gestori del turismo. Sono state piazzate delle trappole e smaltiti i rifiuti".

Tutte questioni che aprono un interrogativo che si pone il giornale tedesco: Roma ce la farà ad organizzare il Giubileo del 2025 nel migliore dei modi?