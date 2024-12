video suggerito

I risultati del Codice Rosso rafforzato dopo un anno: 300 braccialetti elettronici solo a Tivoli Sono oltre 1300 le notizie di reato in un anno solo nella zona di Tivoli, la metà per maltrattamenti in famiglia e un terzo per stalking. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Simona Berterame

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad un anno dall'entrata in vigore del codice rosso rafforzato, la Procura di Tivoli traccia un bilancio. Dati in parte allarmanti di un fenomeno in crescita ma che evidenziano anche un aumento delle denunce e quindi delle indagini. "Ascoltare la parte offesa nei primi 3 giorni funziona – ha dichiarato ai cronisti il procuratore di Tivoli Francesco Menditto – Abbiamo ridotto i tempi delle indagini preliminari a 5 mesi".

I dati

Sono oltre 1300 le notizie di reato in un anno solo nella zona di Tivoli, la metà per maltrattamenti in famiglia e un terzo per stalking. Le denunce sono aumentate del 17% e le persone offese sono quasi sempre donne. Crescono anche le misure cautelari applicate agli uomini violenti (50%). Per tutti i reati codice rosso il totale degli indagati uomini è 86% e 14% donne. In caso di uomini che commettono reati le parti offese sono donne nel 77% dei casi. Un dato emblematico è quello che riguarda il reato 609 bis ovvero la violenza sessuale. Nell’anno del Codice rosso rafforzato sono state registrate zero violenze sessuali commesse da donne e perciò tutti i reati sono stati commessi da uomini. Le vittime sono per l'80% donne ( il 28% sono minorenni) e 20% verso uomini (il 40% sono minorenni). Un altro dato interessante è quello sui braccialetti elettronici. Sono infatti circa 5mila in tutta Italia e ben 300 sono stati disposti solo a Tivoli.

Il punto critico oggi resta però il dibattimento. "La procura riesce ad agire velocemente – spiega infatti il procuratore – ma non si può dire lo stesso dei tribunali quando si arriva nel vivo". E il tempo, sempre secondo i dati presentati in conferenza, lavora a favore degli imputati , più anni passano de più aumentano le assoluzioni (si passa da un 25% per i processi che durano da 0 a 3 anni fino ad arrivare ad un 5o% per i processi lunghi fino a 6 anni), "Questo perché più passa il tempo e più chi denuncia si sente in pericolo e frustrata da questa situazione e magari arriva anche a ritrattare e ridimensionare quando detto in denuncia".