I poliziotti riportano a casa un anziano che vagava in strada. I famigliari: "Grande regalo di Natale" Roberto era scomparso e i suoi famigliari lo stavano cercando. I poliziotti Stefania e Giovanni lo hanno ritrovato qualche notte fa vicino a Piazza Risorgimento in stato confusionale. La moglie e i figli: "Un grande regalo, ci avete migliorato il Natale".

Una storia romana a lieto fine quella di Roberto, che aveva perso la memoria e vagava da solo in strada. Protagonisti sono un settantacinquenne e due poliziotti del Commissariato Borgo, che qualche notte fa hanno trovato e riportato a casa un anziano in stato confusionale. I famigliari commossi e felici hanno ringraziato gli agenti: "Ci avete fatto un grande regalo di Natale" e via agli abbracci. Ieri mattina, a pochi giorni di distanza dall’episodio che li ha fatti incontrare per la prima volta, Roberto ed i suoi familiari sono andati a trovarli in Questura per ringraziarli ancora prima delle feste natalizie.

Roberto era scomparso e i famigliari lo cercavano

Secondo quanto ricostruito l'anziano era uscito di casa alcuni giorni fa e non era più rientrato. I famigliari, preoccupati per non vederlo rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche, con la speranza che stesse bene. A preoccupare i parenti il fatto che non avesse mangiato e il freddo, sono stati giorni d'apprensione per i suoi cari, che lo hanno cercato disperatamente. I figli avevano lanciato anche un appello sui social network e in tv, per chiedere alle persone di aiutare a ritrovarlo.

I poliziotti lo hanno trovato e riconsegnato ai suoi cari

Stefania e Giovanni, due agenti della Polizia di Stato, erano in servizio a piazza Risorgimento, impegnati nei controlli sul territorio, quando hanno notato l'anziano che camminava avanti e indietro nei pressi dell'androne di un palazzo, con lo sguardo perso nel vuoto. Forse stava cercando di entrare, convinto che si trattasse di casa sua, vagava per strada senza ricordare cosa fosse successo. I due agenti si sono avvicinati a lui e hanno iniziato a parlargli.

Aveva fame e freddo. Dalle sue risposte hanno capito che aveva bisogno di aiuto, così lo hanno fatto sedere nella volante per ripararlo dal freddo. Quando ha detto loro che si chiamava Roberto, i poliziotti hanno avvisato la Sala operativa della Questura, per chiedere se ci fossero denunce di scomparsa con quel nome dei giorni precedenti. Dagli accertamenti è risultato che la moglie lo cercava.

Nel frattempo hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto un'ambulanza, per accertarsi delle sue condizioni di salute. I poliziotti hanno chiamato subito la moglie, dandogli la lieta notizia del ritrovamento di Roberto, dicendogli che stava bene. In pochi minuti la moglie e i figli hanno raggiunto Piazza del Risorgimento e lo hanno riabbracciato."Ci avete migliorato il Natale, è stato un grande regalo".