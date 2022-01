I poliziotti gli chiedono di indossare la mascherina e lui li picchia: arrestato 28enne Un ragazzo di 28 anni è stato multato per violazione dei regolamenti sull’utilizzo della mascherina ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Tata

"Scusi, può indossare la mascherina?". E lui, per tutta risposta, picchia e aggredisce gli agenti. Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 28 anni del Mali è entrato senza mascherina all'interno di un minimarket e per questo gli agenti del commissariato di Porta Maggiore gli hanno chiesto di indossarla. Il 28enne ha risposto aggredendo gli agenti con calci, morsi e pugni e due poliziotti sono rimasti feriti (non gravemente). Il ragazzo è stato multato per violazione dei regolamenti sull'utilizzo della mascherina ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Continuano intanto i controlli sui mezzi pubblici per verificare il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 a bordo di autobus, metropolitane e tram. I carabinieri di Tivoli, per esempio, hanno controllato nel fine settimana circa 175 persone appena scese da mezzi pubblici Cotral provenienti da Roma: sono state 19 le persone sanzionate e si tratta nello specifico di 3 italiani e 16 stranieri. Questi passeggeri non avevano il green pass necessario per salire a bordo dei mezzi oppure, per l'appunto, non indossavano la mascherina Ffp2.

Da oggi, lunedì 3 gennaio, il Lazio è tornato in zona gialla. In realtà le regole non cambieranno per i cittadini perché l'unica differenza con la zona bianca consisteva proprio nell'obbligo di indossare la mascherina non solo al chiuso, ma anche all'aperto. Una misura che però è già stata estesa dal governo a tutte le Regioni a prescindere dalla loro colorazione. Dal 29 dicembre sarebbero state già oltre 200 le multe comminate per il mancato utilizzo delle mascherine.