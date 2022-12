I panettoni dello chef ‘tre stelle’ Michelin Antonino Cannavacciuolo arrivano a Roma: ecco dove A Roma i clienti dello chef Antonino Cannavacciuolo potranno acquistare il panettone classico, al Limoncello, al gianduia, al pistacchio e quello pere e cioccolato.

A cura di Enrico Tata

Arrivano a Roma i panettoni di Antonino Cannavacciuolo, che da alcuni giorni ha inaugurato un pop-up store temporaneo alla Stazione Termini. Come ha scritto sul suo profilo Facebook lo chef recentemente premiato con le ‘tre stelle' Michelin, i clienti potranno acquistare il panettone classico, al Limoncello, al gianduia, al pistacchio e quello pere e cioccolato, "‘na delizia a cui non si può resistere. Natale si sta avvicinando Uagliù e quest’anno vi abbiamo preparato una sorpresa! Dopo una produzione tutta artigianale nel mio laboratorio in Piemonte, i miei panettoni si sono messi in viaggio e sono arrivati nelle stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale".

Non è l'unica novità golosa all'interno della stazione romana, perché nelle scorse settimane avevamo parlato dell'apertura dello store temporaneo di Igininio Massari, il maestro pasticcere più famoso d'Italia. Ma non è finita, perché ha aperto anche il pop-up store della nota pasticceria De Vivo di Pompei. "Il gusto, l’artigianalità e la passione della Pasticceria De Vivo – Pompei approdano #instazione, con un nuovo negozio colmo di dolcezza! Vieni a scoprirlo, ti aspettiamo", si legge in un post ufficiale della Stazione Termini.

Certamente i panettoni di Cannavacciuolo non sono proprio per tutte le tasche. Sul sito internet dello chef napoletano il panettone al Limoncello da un chilo viene venduto a 49 euro e quello classico a 39 euro. Il panettone pere e cioccolato, invece, costa 44 euro. Sempre sullo shop online viene offerto un pacchetto che include il panettone Pere e Cioccolato e l'orsetto ‘Tony Bear', con il grembiule di chef Antonino a 133 euro.