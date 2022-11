I migliori licei di Roma per Eduscopio: Giulio Cesare e Righi primi, ma ci sono delle sorprese La fondazione Agnelli ha pubblicato la classifica Eduscopio sulle migliori scuole di Roma per l’anno 2022/2023: per i licei classici al primo posto c’è il Giulio Cesare, per i tecnici Bottardi e Boaga.

A cura di Redazione Roma

È uscita la classifica delle scuole stilate da Eduscopio, lista stilata dalla Fondazione Agnelli, che mette a paragone gli istituti di tutta Italia basandosi sui risultati universitari degli studenti dei licei, e lavorativi nel caso degli studenti degli istituti professionali. Lo studio è stato effettuato su un campione di 1.289.000 diplomati in tre anni successivi in 7.700 scuole (in tutta Italia).

Rispetto ai dati del 2017 e all'epoca pre-covid, gli studenti che hanno trovato lavoro entro i primi due anni dal diploma sono calati dell'11%. La pandemia, quindi, rischia di lasciare forti strascichi nella possibilità per i giovani di trovare un lavoro dopo la scuola.

La classifica degli istituti tecnici

Tra gli istituti tecnici con indirizzo economico, i migliori secondo Eduscopio sono: Livio Bottardi, Cristoforo Colombo, Giovanni XXIII, Radice, Croce, Bachelet, Darwin, Michelangelo Buonarroti, Paolo Toscanelli, Ruiz. Al primo posto degli istituti con indirizzo tecnologico ci sono invece Boaga, Pirelli, Fermi, Largo Brodolini, Giovanni XXIIII, Buonarroti, Leonardo Da Vinci, Emilio Sereni, Von Neumann, Pacinotti – Archimede.

I migliori licei secondo Eduscopio

Per quanto riguarda i licei classici, al primo posto si trova il Giulio Cesare, seguito al secondo posto dall'Augusto e al terzo dal Torquato Tasso. Seguono il Manara, il Quirino, il Visconti, il Mamiani, Vivona, Vittorio III, Dante Alighieri e Virgilio. Per i licei scientifici, il primo posto della classifica Eduscopio è occupata dall'Augusto Righi, il secondo posto dal Morgagni, il terzo dal Cavour. Seguono Avogadro, Aristotele, Renzo Levi, Volterra, Mamiani, Vittorio Emanuele II, Croce.

Eduscopio ha inserito tra i dieci posti della classifica relativa ai licei linguistici, Renzo Levi. Edoardo Amaldi, Virgilio, Kant, Tacito, Seneca, Montale, Orazio, Russel, Radice, Mamiani. Tra i licei di scienze umane di Roma, troviamo invece Giordano Bruno, Eugenio Montale, Margherita di Savoia, Plauto, Vittorio Gassman, Gelasio Caetani, Benedetto da Norcia, Niccolò Machiavelli, Giosuè Carducci.

Sorprese e new entry nella lista Eduscopio 2022

Tra le sorprese, sicuramente quella del Giulio Cesare al primo posto della classifica dato che lo scorso anno era finito in ultima posizione. Per quanto riguarda gli istituti tecnici tecnologici, scompare dalla classifica il Matteucci, lo scorso anno al primo posto, che viene invece preso dal Boaga. New entry il Von Neumann, quest'anno alla nona posizione. Mantiene il primo posto tra i licei scientifici il Righi, mentre scala quattro posizioni l'Aristotele, lo scorso anno al nono posto. Sorpresa del Primo Levi, al primo posto per i licei linguistici, che l'anno scorso non era nemmeno presente in classifica, e del Leonardo Da Vinci, sul podio tra i licei delle scienze umane, che nel 2021 non compariva nella lista.