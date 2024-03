Previsioni meteo Roma e Lazio 28 marzo: migliora il tempo, pioggia debole ed ampie schiarite Pioggia debole alternata ad ampie schiarite e temperature fino a massime di 18 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 28 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Getty Images

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 28 marzo, registrano pioggia alternata a schiarite e temperature fino a massime di 18 gradi. Gli esperti de Il Meteo.it annunciano un miglioramento del quadro meteorologico, dopo due giornate di allerta meteo con piogge e temporali. Giovedì la pressione è in lento aumento, le precipitazioni a carattere irregolare proseguono solo sui settori più interni, mentre sul resto della regione il cielo è coperto da nubi sparse.

Le temperature arrivano fino a massime di 19 gradi, mentre i valori notturni sono stabili e soffiano venti di Libeccio. Venerdì si attende un lieve flusso anticiclonico di origine africana, che porta stabilità a quasi tutta l'Italia. Le temperature aumentano nei prossimi giorni, con un weekend pasquale all'insegna del caldo anche al Centro.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 28 marzo

Oggi, giovedì 28 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano ancora pioggia, ma il quadro meteorologico è in fase di miglioramento. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte, con pioggia debole al mattino, nubi sparse nel pomeriggio, ma precipitazioni assenti e poco nuvoloso di sera. Le temperature oscillano tra 10 e 18 gradi e il vento soffia moderato.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 9 marzo: maltempo con pioggia e temporali

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con il tempo ovunque in generale ripresa. Vediamo nel dettaglio com'è la situazione capoluogo per capoluogo: il cielo è poco nuvoloso, ma non dovrebbe piovere, nel caso in cui dovessero esserci precipitazioni, saranno deboli e passeggere. Rispetto alle temperature, oscillano tra minime e massime di: 6 e 18 a Frosinone, 9 e 19 a Latina, 6 e 17 a Rieti, 7 e 18 a Viterbo.