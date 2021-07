I Maneskin ricevono la Lupa Capitolina e annunciano: “Il prossimo anno suoniamo al Circo Massimo” Dopo la vittoria a Sanremo e il trionfo all’Eurovision Song Contest i Maneskin riceveranno oggi la Lupa Capitolina, la massima onorificenza romana che viene assegnata a personaggi illustri e meritevoli. I Maneskin hanno annunciato che suoneranno il prossimo anno, il 9 luglio, al Circo Massimo di Roma.

A cura di Enrico Tata

Dopo la vittoria a Sanremo e il trionfo all'Eurovision Song Contest i Maneskin riceveranno oggi la Lupa Capitolina, la massima onorificenza romana che viene assegnata a personaggi illustri e meritevoli. La consegna è avvenuta con una cerimonia all'interno dell'aula Giulio Cesare, dove Damiano, Ethan, Victoria e Thomas si sono seduti sugli scranno degli assessori, affianco al presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

L'annuncio: "Concerto al Circo Massimo a luglio 2022"

"Per noi è un onore avervi come cittadini romani e come artisti. Avete portato la vostra arte per il mondo, scalando le classifiche internazionali. Riceverete anche una medaglia di Roma Capitale, che coniamo ogni anno per il Natale di Roma e dedicata quest'anno per i 150 anni di Roma Capitale", ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. I Maneskin hanno annunciato che il prossimo anno suoneranno al Circo Massimo il 9 luglio. "Il Circo Massimo e Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare le vostre canzoni", ha detto ancora la sindaca Raggi. "A San Remo la platea era vuota ma l'avete riempita con il vostro rock potente. Grazie a voi, Eurovision torna in Italia. Lasciatemelo dire: dal calcio alla musica l'Europa parla italiano, anzi un po' romano. Grazie davvero di non essere ne' zitti ne' buoni, complimenti ragazzi, andate avanti così", sono state ancora le parole della sindaca.

"Questa è la città dove siamo tutti nati e cresciuti e quindi sicuramente siamo molto influenzati da Roma. Qua abbiamo sviluppato le nostre personalità e siamo molto legati alla nostra città. Ci è stato proposto molte volte di trasferirci, ma noi siamo attaccati con le unghie e con i denti a Roma. Abbiamo un rapporto molto stretto con la città, la amiamo e cercheremo di rimanerci", ha dichiarato Damiano.