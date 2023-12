I ladri entrano in casa nella notte di Natale a Roma e portano via i regali lasciati sotto l’albero È successo a Roma, zona Mascagni, quartiere Africano. L’appello su Facebook con la speranza di ritrovare, almeno in parte, gli oggetti rubati: “Probabilmente avranno svuotato le cose meno interessanti in giro per il quartiere, in caso qualcuno notasse qualcosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Ad introdursi furtivamente in casa, durante la notte di Natale, non è stato Babbo Natale per consegnare i doni ai bambini, ma i ladri, che invece hanno rubato proprio i pacchi regali lasciati sotto l'albero addobbato a festa. È successo a Roma, zona Mascagni, quartiere Africano.

La storia è stata raccontata da Giorgia, vittima del furto, sul gruppo Facebook di quartiere ‘2 Ville e 1 Parco', destinato ai residenti dei quartieri Trieste, Salario, Parioli e Pinciano e chiamato così per la vicinanza di Villa Ada, Villa Borghese e Parco Nemorense.

Come detto, approfittando della casa lasciata vuota, i ladri sono entrati all'interno dell'appartamento e hanno rubato tutti i regali lasciati sotto l'albero, pronti per essere aperti il giorno di Natale.

"Hanno svuotato un cassettino con cose più o meno preziose, tra cui il braccialetto di mio figlio, quello dell'ospedale con la data di nascita”, ha raccontato Giorgia, sottolineando che si trattava di un oggetto dal grande valore affettivo. Per questo ha lanciato un appello, sperando di poter recuperare almeno gli oggetti non preziosi, che però per la famiglia rappresentano ricordi e hanno, per questo, un valore inestimabile: "Probabilmente avranno svuotato le cose meno interessanti in giro per il quartiere, in caso qualcuno notasse qualcosa".

Tra i consigli degli utenti del gruppo Facebook di quartiere, quello di controllare all'interno dei cassonetti della zona, dove i ladri potrebbero aver gettato le cose che non reputavano utili per loro o di nessun valore. Per il momento, però, la refurtiva non è stata ancora recuperata, neanche in piccola parte.