I grandi eventi spostati dal parco di Centocelle alla nuova piazza Pia: l’idea per il Giubileo Si sta facendo prepotentemente largo l’idea di spostare i grandi eventi del Giubileo 2025 dal parco di Centocelle alla nuova piazza Pia. Politi (Lega): “Eventi siano distribuiti su tutto il territorio della città e non solamente nelle aree centrali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

I grandi eventi del Giubileo nella nuova piazza Pia, a pochi passi da piazza San Pietro, e non più al parco di Centocelle. Per il momento è soltanto un'ipotesi, ma si sta facendo largo prepotentemente nel corso dei tavoli di coordinamento sull'Anno Santo. Nel primo calendario stilato negli scorsi mesi erano previsti ben nove eventi in periferia, da febbraio a maggio 2025, nello spazio verde restaurato e rinnovato proprio per ospitare le adunate giubilari.

Intervenendo alla Commissione capitolina Giubileo che si è tenuta questa mattina, l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha detto che per quanto riguarda il parco di Centocelle, i lavori stanno procedendo secondo la tabella di marcia e gli spazi previsti saranno pronti entro l'inizio del nuovo anno. Se ci saranno eventi, i lavori per realizzare, per esempio, un grande playground, si fermeranno per il tempo necessario ad accogliere i pellegrini e riprenderanno in un secondo momento. Se gli eventi non si terranno a Centocelle, i cantieri potranno proseguire senza interruzioni.

In merito alla possibilità di spostare tutto nella nuova piazza Pia, centralissima e a pochi metri da via della Conciliazione e da piazza San Pietro, Alfonsi ha dichiarato: "Non spetta a me rispondere sul tavolo del Giubileo, sono alla Commissione come assessore all'Ambiente. Su questo argomento specifico, la domanda non va rivolta a me, ma quello che vi posso dire è: se ci saranno eventi siamo attrezzati e se non ci saranno eventi saremo più veloci su cose che il Giubileo avrebbe rallentato. Penso che per il Parco di Centocelle sarebbe stata un'opportunità, lo ribadisco, ma penso che questo tema vada posto al tavolo del Giubileo, al sindaco e a tutti coloro che prendono queste decisioni insieme al Governo e al Vaticano".

Una risposta, quella dell'assessora, che non ha convinto Maurizio Politi, consigliere della Lega e vice presidente della commissione speciale Giubileo 2025: "È evidente che gli eventi giubilari debbano essere distribuiti su tutto il territorio della città e non solamente nelle aree centrali. Il Giubileo è una gigantesca opportunità, ma tutta la città deve essere in grado di coglierla".

"Apprendiamo con preoccupazione – ha dichiarato Politi – che nell'ultima cabina di regia tra Governo, Sindaco e Santa Sede, sia emersa la volontà di spostare gli eventi previsti all'interno del parco di Centocelle verso l'area di Piazza Pia. Un sito sicuramente idoneo ad accogliere eventi di grandi dimensioni, ma per che per l'ennesima volta taglia fuori le aree più periferiche. Presenteremo, come abbiamo annunciato oggi durante i lavori della commissione speciale Giubileo2025, un atto di indirizzo urgente che impegni la medesima commissione e successivamente l'Assemblea Capitolina ad esprimere la volontà, auspichiamo unanime, affinché il Parco di Centocelle sia presente tra i siti degli eventi giubilari".