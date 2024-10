video suggerito

I carabinieri lo perquisicono e trovano una spada con la lama lunga 87 centimetri: denunciato I carabinieri hanno fatto controlli straordinari del territorio tra Ciampino e Morena. Due persone avevano una katana e una spada dalla lama lunga 87 centimetri, il proprietario è stato denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

La spada sequestrata dai carabinieri

Una spada con la lama lunga 87 centrimetri e una katana di 66 centimetri sono alcuni degli oggetti che i carabinieri hanno scoperto e sequestrato durante alcuni controlli. Hanno denunciato il proprietario della spada, mentre la katana era nascosta all'interno di un'intercapedine.

I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno fatto controlli straordinari del territorio tra Ciampino e Morena, nel quadrante Sud della Capitale, per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti, come chiesto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e seguendo le direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a contrasto delle situazioni di illegalità e degrado urbano.

Detenzione e spaccio di droga

I militari hanno perquisito sette appartamenti e cinque veicoli, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica, gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra le quali un ragazzo minorenne, trovato in possesso di bilancini e coltelli multiuso. Due persone sono state segnalate al Prefetto, come assuntori di droga. Sono 53 le persone identificate, 27 veicoli controllati e oltre 65 i grammi di stupefacenti sequestrati, tra i quali hashish e marijuana.

Leggi anche 500 euro al mese per 14 ore di lavoro al giorno nell'autolavaggio: denunciato un 46enne

Katana e spada

All’interno di un’intercapedine di un appartamento, c'era una katana di 66 centimetri, i militari hanno denunciato un uomo, dopo essere stato trovato in possesso di una spada con una lama lunga 87 centimetri.

Furto di energia

I carabinieri, con l'aiuto del personale specializzato delle società Enel e Areti, hanno eseguito verifiche su 112 contatori elettrici e denunciato tre persone per furto di energia. Avevano infatti trovato delle manomissioni, per consentire l’allaccio abusivo alla rete.