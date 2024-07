I canadair planano sul lago di Castel Gandolfo tra i bagnanti per spegnere gli incendi ai Castelli I canadair hanno effettuato diversi passaggi sul lago di Castel Gandolfo, tra gli sguardi dei bagnanti, per prelevare l’acqua per spegnere gli incendi divampati ieri nella zona dei Castelli Romani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Almeno due canadair hanno effettuato decine di volteggi tra le sponde del lago di Castel Gandolfo per prelevare l'acqua necessaria a spegnere gli incendi divampati nella giornata di ieri, martedì 23 luglio, nella zona dei Castelli Romani. Tra gli sguardi dei bagnanti, i velivoli dei vigili del fuoco hanno effettuato diversi passaggi sul lago per raccogliere l'acqua dallo specchio d'acqua.

Ieri, infatti, sono divampati due incendi importanti nell'area: il primo tra l'Appia e la Nettunense in via della Falcognana, all'interno del territorio del comune di Marino. A causa di un rogo di sterpaglie, fanno sapere i pompieri in una nota, il personale intervenuto sul posto ha impiegato più di cinque ore a spegnere le fiamme, che tra l'altro erano arrivate a ridosso di un agriturismo a Ciampino. Non si segnalano persone coinvolte.

Due moduli antincendio, continuano ancora i vigili del fuoco, sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri a Grottaferrata sulla cima del Tuscolo per incendio di un bosco. E, ancora, un altro rogo di sterpaglie è divampato nel pomeriggio a Pomezia.