video suggerito

Papa Leone XIV andrà in vacanza a luglio a Castel Gandolfo, la residenza estiva dei pontefici Papa Leone XIV trascorrerà due settimane di preghiera e riposo, dal 6 al 20 luglio, alle ville pontificie di Castel Gandolfo, tradizionale residenza estiva dei Papi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Leone XIV trascorrerà due settimane di riposo, dal 6 al 20 luglio, a Castel Gandolfo. È stata per secoli la residenza estiva dei pontefici, ma papa Francesco ha sempre preferito trascorrere l'estate a Casa Santa Marta e non ha praticamente mai dormito ai Castelli Romani.

Papa Prevost, invece, ha già effettuato un sopralluogo e ha risposto positivamente all'invito del sindaco Alberto De Angelis e del vescovo di Albano, monsignor Vincenzo Viva. Alloggerà a villa Barberini, una delle ville Pontificie di Castel Gandolfo, e questo permetterà di mantenere aperto ai visitatori il palazzo pontificio, che ormai è un museo a tutti gli effetti.

Per il Pontefice, spiega il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, sarà anche l'occasione di seguire i lavori del Borgo Laudato sì, realizzato all'interno della Villa pontificia. "Con la nascita del progetto «Borgo Laudato si’» la bellezza dei giardini delle Ville Pontificie diventa lo scenario naturale per lo sviluppo di un luogo di formazione all’ecologia integrale, aperto a tutte le persone di buona volontà. Papa Francesco, dando vita al Borgo Laudato Si’ nella sua residenza di Castel Gandolfo, ha voluto dare un segno concreto dell’applicabilità dei principi illustrati nell’Enciclica «Laudato Si’». Tre le direttrici su cui si sviluppa il progetto: educazione all’ecologia integrale, economia circolare e generativa, sostenibilità ambientale", si legge sul sito del progetto.

Leggi anche Papa Leone XIV nomina il cardinale Luis Antonio Tagle suo successore alla Diocesi di Albano

All'interno di villa Barberini è stata ripristinata la piscina che era stata già realizzata per Giovanni Paolo II e a disposizione c'è anche un campo da tennis, lo sport preferito da Leone XIV. Durante il periodo in cui il Papa sarà a Castel Gandolfo non si effettueranno udienze, ma il pontefice celebrerà la messa la domenica, una volta nella parrocchia pontificia di Castel Gandolfo e l'altra nella Cattedrale di Albano. Previsto anche un week-end di preghiera e riposo a Ferragosto, dal 15 al 17 agosto.